تكريم إبراهيم الكوني في افتتاح ملتقى «أكادير للرواية»

القاهرة - بوابة الوسط

كرم الروائي الليبي العالمي إبراهيم الكوني، مساء الجمعة، في افتتاح ملتقى «أكادير للرواية» بالمغرب، الملتقى الذي تختتم فعالياته الأحد، يدور حول موضوع «رواية الصحراء: منطلقات وتجارب» وتنظمه رابطة أدباء الجنوب وبيت الرواية.

وأعرب الأكاديمي أنير بوياعقوبي عن سعادته بتكريم الكاتب الليبي إبراهيم الكوني، الكاتب المنحدر من سلالة الصحراء الكبرى، صحراء الملثمين أحفاد تينهينان وحملة النار في ليلها الطويل، الصحراء الكبرى التي اقترحت على المشهد الشعري الكوني شاعرا من طينة محمد هواد، وفق «atigmedia».

واعتبر الروائي عبدالعزيز الراشدي، مدير الملتقى، المقترح المدني والثقافي مقترحًا جماليًا يتماهى وجوهر المدينة وإعلاءها من شأن التنوع والاختلاف وتمجيدها للانفتاح، هذا المقترح بحسب الراشدي زهرة لم يقض لها أن تنبثق دونما تضحيات ودون ماء الحلم الذي أسهم في تفتقها.

بناء الجسور

وأكد سليمان الحقيوي، رئيس بيت الرواية في المغرب كجهة شريكة في تنظيم الدورة السابعة، أن الملتقى هو وجه من وجوه الهوية الثقافية لمدينة أكادير، بما هي ملقى الثقافات وحاضنة التجارب الأدبية والمبادرات المدنية القادرة على بناء الجسور بين أصوات الروائيين وبين حواس الجنوبيين، بناء الجسور هو ما اضطلع به الملتقى أيضًا بين أجيال الكتابة الروائية في المغرب.

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وفي كلمة بيت الشعر بالمغرب، استعاد رئيس بيت الشعر الفاعل الثقافي والشاعر مراد القادري التقاطعات الكائنة بين الشعر والرواية والتي يطبعها التساكن، بما هو تساكن في اللغة بما هي بيت الكائن والوجود، هذا المسكن الرمزي الذي يجعل الشراكة بين بيت الشعر وبيت الرواية في المغرب مفتوحة على احتمالات السمو بالوجدان وتملك القيم الكونية النبيلة، لاستنطاق فضاءات وأنطلوجيا المكان المغربي، بذاكرته وتاريخه، ومنها فضاء الصحراء أحد الفضاءات الخصيبة المنطوية على عمق تخييلي وميثولوجي.

ومن جانبه، أكد حسن بنحليمة، رئيس جمعية سوس ماسة، اعتزازه بملتقى الرواية وبالخدمات الجليلة التي يسديها للعمل الثقافي بأكادير، كما أكد أنه تجل من تجليات الخيال الخلاق للإنسان المغربي المؤمن بالمستقبل.

من افتتاح ملتقى «أكادير للرواية» بالمغرب (الإنترنت)