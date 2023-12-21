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مهرجان برلين يمنح سكورسيزي جائزة فخرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 07:19 مساء
مهرجان برلين يمنح سكورسيزي جائزة فخرية
عمال يثبتون في 10 فبراير 2023 في العاصمة الألمانية برلين لافتة تمثل دب مهرجان برلين السينمائي على واجهة "برليناله بالاست" قبل ستة أيام من افتتاح المهرجان الأفلام. (أ ف ب)
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أعلن مهرجان برلين السينمائي منح المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي، اليوم الخميس، جائزة عن مجمل مسيرته السينمائية خلال دورته المقبلة المرتقبة في فبراير.

وأعلن المنظمون أن القائمين على الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، يرغبون في تكريم «أحد أبرز مخرجي الأفلام العالميين منذ سبعينات القرن العشرين»، بحسب «فرانس برس».

تأثرنا بأفلامه
وسيتسلم النجم الإيطالي الأميركي المتحدر من صقلية والذي نشأ في نيويورك، جائزة فخرية خلال احتفال مرتقب في فبراير المقبل.

وقال مديرا الحدث السينمائي مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان إن «مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له لكل من يعتبر السينما فن ابتكار قصة شخصية وعالمية في آن، لقد تأثرنا بأفلامه كمشاهدين وكبشر، وبشخصيات أعماله».

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وأضافا في بيان «من دواعي سرورنا أن نستقبل مجدداً صديقاً معتاداً للمهرجان وأن نمنحه أهم جائزة فخرية فيه». ويقام المهرجان في العاصمة الألمانية بين 15 و25 فبراير المقبل.

ويشتهر مارتن سكورسيزي (81 سنة) بأفلامه العميقة التي تتناول رجالاً مضطربين وعنيفين. وتعاون مرات عدة مع مجموعة صغيرة من أهم النجوم السينمائيين بينهم روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو.

 أكثر من 70 فيلماً
وفاز سكورسيزي الذي أنجز أكثر من 70 فيلماً، بجوائز عدة أهمها السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في العام 1976 عن فيلم «تاكسي درايفر» وأوسكار في فئة أفضل مخرج عام 2007 عن «ذي ديبارتد».

وفي الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، مُنح الدب الذهبي الفخري للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي حضر مواكبة لعرض فيلمه «ذي فايبلمانز».

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