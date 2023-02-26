الفيلم اليمني «المرهقون» يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في «برلين»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفيلم الروائي «المرهقون» للمخرج عمرو جمال، بجائزة منظمة العفو الدولية ضمن فعاليات النسخة 73 من مهرجان «برلين السينمائي الدولي» حيث شهد عرضه العالمي الأول ضمن قسم البانوراما.

«المرهقون» الذي يعد أول فيلم يمني يشارك في المهرجان منذ تدشينه، فاز بالجائزة التي تقدر قيمتها بـ5 آلاف يورو، وذلك خلال حفل توزيع جوائز لجان التحكيم المستقلة بالمهرجان، وفقا لبيان.

كما حصل على المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور الذي يشارك فيه أكثر من 20 ألف زائر من زوّار المهرجان.

وحضر مراسم تسليم الجوائز فريق عمل الفيلم، والمخرج عمرو جمال الذي عقب على الفوز: «يغمرني شعور بالامتنان نتيجة الاستقبال الإيجابي من الجماهير للفيلم. خرج (المرهقون) إلى النور بدافع الحب والتفاني والإصرار حتى يسلط الضوء على قصة واحدة ضمن عدة قصص في بلد يعاني تحت نيران الحرب. يسعدني أن الجمهور في مهرجان برلين شعر بأننا قدمنا الفيلم على النحو الصائب، لقد بذلنا حقًا ما في وسعنا».

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يستند «المرهقون» إلى أحداث حقيقية في عدن باليمن العام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم عملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

«المرهقون» إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية، ومن إخراج وإنتاج عمرو جمال، وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة، بالإضافة لأمجد أبوالعلاء، وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن، وحصلت «MAD Solutions» على حقوق توزيعه في العالم العربي، فيما تتولى شركة «Films Boutique» المبيعات الدولية.