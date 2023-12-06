وفد رابطة أدباء ليبيا يشارك في القمة الأدبية العربية الأفريقية بموريتانيا

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وفد رابطة الأدباء والكتاب الليبيين في اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والقمة الأدبية العربية الأفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

يتكون وفد الرابطة المشارك في هذا اللقاء من أمين رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، الدكتور خليفة احواس، وكل من الشاعر جمعة الفاخري، والباحث احميد مرابط الزيداني، وفقا لصفحة رابطة الأدباء والكتاب الليبيين على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك».

إحياء الثقافة الإسلامية ومناصرة فلسطين

اللقاء يستضيفه اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، ويستمر من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري، برعاية رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويهدف إلى تسليط الضوء على الثقافة الإسلامية وتاريخها من أجل رسم لوحة تبعث تاريخ «أرض المليون شاعر» التي طالما كانت جسراً واصلًا بين أفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى مناصرة القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مؤتمره العام في موريتانيا.

يتضمن برنامج اللقاء، عديد الفعاليات من ندوات وجلسات علمية وأماس شعرية وثقافية، كما ينظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بهذه المناسبة معرضا للكتاب هو الأكبر من نوعه الذي ينظمها الاتحاد،

يشار إلى أن القمة ألأدبية طرحت مسابقة أدبية رصد مبلغ 12 مليون أوقية لجوائزها.

ويشارك في هذا الحدث مئات الشعراء والكتاب والنقاد والباحثين والمثقفين. حيث تجري جميع فعاليات هذه القمة الأدبية في مقر اللجنة المستقلة للانتخابات (المقر السابق البرلمان).