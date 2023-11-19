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إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:04 صباحا
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة
شعار أكاديمية دويتشة فيلا. (الإنترنت)
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أعلن  صحفيون  ومصوّرون وممثّلون لوسائل إعلام مختلفة من تونس والجزائر وموريتانيا، انسحابهم من مشروع «Parler Environnement» لأكاديمية «دويتشه فيله»، احتجاجا على تغطية قناة «دويتشه فيله» المتحيزة، ورفضا لازدواجية المعايير التي تمارسها في تغطيتها لأحداث العدوان على غزة.

وجاء نص البيان الذي أطلقه المنسحبون:
«إيمانا منا بأن احترام الحقيقة، والدفاع عن مبادئ الحرية والحق في إبداء الرأي والنقد النزيهين، وعدم تعزيز الكراهية والتمييز على أساس العرق والرأي هي قوام أخلاقيات مهنة الصحافة، وفق ما جاء في الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين الذي تبناه الاتحاد الدولي للصحفيين في مؤتمره العام الذي عقد بتونس في 12 يونيو 2019، وهو نسخة معدلة من إعلان بوردو 1954».

وأضاف البيان «نظرا لما لاحظناه منذ السابع من أكتوبر من إخلال وسائل الإعلام الغربية بهذه الأخلاقيات في تغطيتها لمجريات الأحداث في فلسطين المحتلة، ومنها قناة دويتشه فيله، وتحيّزها الواضح إلى الجانب الإسرائيلي وروايته للأحداث، واصطفافها مع هذا النظام الاستعماري الإحلالي، رغم ما يمارسه علنا من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتصفية، وتنكيل، وتضييق. علما وأن هذه التغطية الداعمة لإسرائيل إذ تتجاهل ما جاء في المواثيق الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، وتقارير المنظمات الإنسانية فيما يخص الانتهاكات والمجازر الموثقة لجيش الاحتلال، فهي تزيد من غطرسة الاحتلال، وتخدم أهدافها التوسعية الإبادية، وتضفي شرعية على ممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة وكل الأراضي المحتلة».

مقارنة بالحرب على أوكرانيا والحرب على غزة
وتابع «على ضوء ما عايناه من ازدواجية صارخة في المعايير لدى وسائل الإعلام الغربية، ومنها دويتشه فيله، إذا ما قارنا تغطية الحرب على أوكرانيا والحرب على غزة، وهذا إن دل على شيء، فهو تأكيد تجذّر الفوقية الأوروبية البيضاء، ومزيد تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم».

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و«لما لمسناه من تناقض بين ما ترفعه أكاديمية دويتشه فيله من شعارات: (إعلام حر، رأي حر، أناس أحرار)، وما تضعه لمشاريعها من أهداف: تعمل مشاريعنا على تعزيز الحق الإنساني في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات دون عوائق، من جهة، والممارسة الفعلية لقناة دويتشه فيله في تغطيتها لمجريات الحرب على غزة. ما يثير التساؤل عن معنى ما تقدّمه الأكاديمية من تدريبات وما تنقله من معرفة في مجال صحفي بعينه، إذا كانت المؤسسة الأم تتركه جانبا في مجال آخر».

نعلن نحن الممضون أسفله، صحفيّين ومصوّرين وممثّلين لوسائل إعلام مختلفة من تونس والجزائر وموريتانيا، انسحابنا من مشروع (Parler Environnement) لأكاديمية دويتشه فيله، التزاما منا بأخلاقيات المهنة، واحتجاجا على تغطية قناة دويتشه فيله المتحيزة، ورفضا لازدواجية المعايير وتناقض القول والممارسة، وإيمانا راسخا منا بحق أهل غزة وعموم فلسطين في الحياة وتحقيق المصير، لعلنا بموقفنا هذا على بساطته، ننتصر لهم، ونرضي ضمائرنا».

الإعلاميون الموقعون على البيان:
نوال الربعي - صحفية - تونس
 مريم عباس صحفية بالتلفزة الموريتانية
 سليم قاسم، رئيس تحرير موقع روتس تيفي(ROOTS TV)، تونس
 شهر الدين بالرياح، صحفي بجريدة الوطن، الجزائر
 بهيرة عوجي، صحفية براديو ديوان أف أم، تونس
 ياسمين بوالجدري، صحفية، الجزائر
 نجاة فقيري، صحفية، تونس
 ماجدة زوين، صحفية، الجزائر
 نهى سعداوي، صحفية تونس
جهاد بن سليمان، صحفي، تونس
 نجلة الطرابلسي، سينمائية، تونس

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