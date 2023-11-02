أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي عبر حسابها على «إنستغرام» صورة توضح حجم الدمار الذي لحق بمخيم جباليا بقطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي، والذي خلّف مئات القتلى من المدنيين.

وكتبت جولي على «إنستجرام» تعليقا على الصورة «إنه القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه». واضافت «لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية»، وأكدت أن «40% من القتلى أطفال أبرياء، وعائلات بأكملها تُقتل».

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وتابعت «بينما يراقب العالم وبدعم نشِط من عديد الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين، الأطفال والنساء والأسر، للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي».



ودانت جولي عديد الجهات في ختام كلمتها قائلة: «ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم».