دار ديور للتجميل تستغني عن بيلا حديد بسبب دعمها فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت دار ديور للتجميل الإعلان الدعائي لعطرها الجديد (La Collection Privee)، وتصدرت الإعلان موديل إسرائيلية تدعى مي تاجر، بدلا من بيلا حديد، التي عُينت كسفيرة للدار منذ مايو 2016، مما يشير إلى أن ديور قد عينت مي لقيادة الحملة، في رد فعل على تصريحات بيلا الداعمة لوطنها الأصل فلسطين.

وكشف موقع (WION) أن إدارة الدار الشهيرة كشفت عن استبدال بيلا حديد بموديل إسرائيلية خلال حملتها الدعائية الأخيرة ولاقى الخبر، حسب وكالة الأنباء التركية «يني شفق» موجات غضب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دعموا بيلا حديد في أزمتها، وهاجمت العلامة التجارية مؤكدين خسارة بالملايين بعد هذا القرار.

ليست خائفة من نتائج دفاعها عن فلسطين

وظهرت مؤخرًا بأحد عروض الأزياء وكشفت خلالها عن عدم خوفها من فقد وظيفتها بسبب دعمها للقضية الفلسطينية وعن استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني.

وتواصل بيلا حديد دعمها للقضية الفلسطينية ونشرت قائمة مؤخرًا بأسماء ما يقرب من 2913 شهيد بين أطفال ونساء عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني ومحاسبة الكيان الصهيوني على إبادته الجماعية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

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كما قامت مؤخرًا بمهاجمة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل بعد تصريحاته بأحد البرامج التليفزيونية عن حقوق المستوطنين اليهود وأفضليته على المواطنين الفلسطينيين قائلة: «لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير ونحن في عام 2023 أو في أي وقت آخر أن تكون حياة شخص أكثر أهمية من حياة الآخرين وذلك بناًء على عرقهم، ثقافتهم أو كراهيتهم المطلقة».

وكتبت في رسالة سابقة على «إنستجرام» «قلبي ينزف ألماً من الصدمات التي أراها، وكذلك من صدمة الأجيال في دمي الفلسطيني، بعد رؤية آثار الغارات الجويّة على غزة، أبكي مع جميع الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن والأطفال الذين يبكون وحدهم، وجميع الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء الذين فقدوا ولن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى أبداً».

يذكر أن بيلا وشقيقتها جيجي حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.