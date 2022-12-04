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بالصور: أهرام الجيزة تحتضن أول عرض لـ«ديور» الفرنسية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 10:44 صباحا
بالصور: أهرام الجيزة تحتضن أول عرض لـ«ديور» الفرنسية في مصر
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر، قدمت «ديور»، السبت، مجموعتها لخريف 2023 عند أهرام الجيزة.

وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة، أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصًا للعرض.

وهذا العرض الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري، حسب «فرانس برس».

- اللبنانية رزان جمال سفيرة «ديور» في الشرق الأوسط

ففي أكتوبر، قدم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر.

واستضاف مجمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصًا حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر، في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وذكر موقع «جليتز باريس» المتخصص في المنتجات الفاخرة، أن «ديور» تتصارع لتكون أول من يقف عند قدمي رمسيس، وفق «مصراوي».

 لن تكون أول دار أزياء
وأوضح الموقع الفرنسي، أن «ديور» لن تكون أول دار أزياء تنظم عرضًا في موقع أثري مصري قديم، لكن العشاء الذي ستقدمه العلامة التجارية لعملائها في نهاية العرض التقديمي سيتم تنظيمه في مكان لم يفتح من قبل (المتحف المصري الكبير).

فيما قالت مجلة «فوج» الأمريكية في نسختها الفرنسية إن العرض سيكون لمجموعة الملابس الرجالية التي صممها المدير الفني للدار كيم جونز، وقد تم الكشف عن المجموعة التي يطلق عليها اسم «DiorTears» في المتحف المصري الكبير بالقاهرة في 2 ديسمبر.

عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
عرض أزياء لدار ديور في مجمع أهرامات الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من ديسمبر 2022 (الإنترنت)
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