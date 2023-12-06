«ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» تتصدر الترشيحات لجوائز «سبيريت»

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت ثلاثة أفلام هي «ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» على خمسة ترشيحات، من بينها أفضل فيلم، لجوائز «سبيريت» للأفلام المستقلة التي تعد مؤشرًا إلى احتمال دخولها المنافسة على جوائز أخرى أبرزها الأوسكار.

وتعنى جوائز «سبيريت أووردز» التى يُقام احتفال توزيع جوائزها في 25 فبراير بالأفلام التي لا تتخطى ميزانيتها 30 مليون دولار، إلا أنها تحظى بمتابعة كثيفة لمساهمتها في اختيارالأفلام المستقلة التي قد تتنافس لنيل أوسكار، حسب وكالة «فرانس برس».

وسينتهي التصويت على الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار قبل يومين من إعلان الأفلام الفائزة «سبيريت»، بينما سيجري توزيع جوائز الأوسكار في حفل مرتقب 10 مارس.

أفلام فائزة حصلت لاحقًا على الأوسكار

وخلال العقد الماضي فازت بهذه الجوائز «مونلايت» و«سبوتلايت» و«بيردمان»، وهي أعمال نال كل منها لاحقًا جائزة أوسكار عن أفضل فيلم.

وتؤدي ناتالي بورتمان في فيلم «ماي ديسمبر» الذي أنتجته «نتفليكس»، دور ممثلة في هوليوود تسافر إلى جورجيا رغبةً منها في معرفة تفاصيل عن حياة امرأة يُفترض أنها ستؤدي شخصيتها في فيلمها الجديد. وهذه المرأة هي أم تصدرت عناوين الجرائد الشعبية بسبب وقوعها في حب أحد التلاميذ.

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أما في فيلم «أميركان فيكشن»، فيؤدي جيفري رايت دور كاتب يسخر من العصر الراهن من خلال تأليف كتاب قاتم ونمطي لإرضاء دار النشر التي يعمل لديها. لكنّ خطوته تنعكس عليه لأن الكتاب يصبح من أكثر الأعمال مبيعًا.

ويتناول فيلم «باست لايفز» الكوري-الأميركي لقاء يجتمع فيه أصدقاء طفولة اختار كل منهم مسارًا مختلفًا جدًا في الحياة.

ومن الأفلام الأخرى المرشحة لجائزة «سبيريت أووردز» عن فئة أفضل فيلم «آل أوف أس سترينجرز» و «باسدجز» و«وي غرون ناو».