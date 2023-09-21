«إيو كابيتانو» فيلم تدور أحداثه في ليبيا يمثّل إيطاليا في جوائز الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت الرابطة الوطنية الإيطالية للصناعات السينمائية، مساء أمس الأربعاء، فيلم «إيو كابيتانو» أو «أنا القبطان» للمخرج ماتيو غاروني لتمثيل إيطاليا في سباق جوائز الأوسكار.

وأوضحت الرابطة الوطنية الإيطالية للصناعات السينمائية أن هذا الفيلم اختير «كونه يجسّد بقوة كبيرة وبراعة سينمائية الرغبة الموجودة في كل زمان ومكان في السعي إلى الحرية والسعادة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتناول غاروني في هذا الفيلم قصة مؤثرة لشابين سنغاليين تجمعهما قرابة عائلية يقرران مغادرة بلدهما والانتقال إلى أوروبا لتحسين حياتهما، فيخوضان رحلة محفوفة بالمخاطر، يمشيان خلالها مسافات طويلة مرهقة في الصحراء، ويعانيان التعذيب في السجون الليبية، ويواجهان لامبالاة أوروبا.

جائزة أفضل ممثل واعد

وحصل بطل الفيلم السنغالي الشاب سيدو سار على جائزة أفضل ممثل واعد في الدورة الثمانين لمهرجان البندقية السينمائي في 9 سبتمبر الحالي، ونال الفيلم أيضاً جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج.

وعلّق غاروني في تصريح لوكالة AGI على ترشيح فيلمه قائلاً «نحن فخورون جداً بكوننا سنمثّل إيطاليا»، آملاً في أن يمسّ فيلمه «قلوب الجمهور الأميركي».

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يذكر أن غاروني حاز أخيرًا جائزة أفضل مخرج في الدورة 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي عن «إيو كابيتانو»، وفاز العام 2008 بجائزة الأفلام الأوروبية كأفضل مخرج عن فيلم عمورة، كما تنافس فيلمه حكاية الحكايات العام 2015 للفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2015.

وسيكون «إيو كابيتانو» ضمن الأفلام الساعية للتأهل إلى التصفيات ما قبل النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين عشرات الترشيحات من مختلف دول العالم، ثم تستبقي أكاديمية الأوسكار خمسة أعمال للائحة الترشيحات النهائية التي سيكون الفائز بالجائزة من بينها.