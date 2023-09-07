إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية

القاهرة - بوابة الوسط

أُرجئت حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز، إلى التاسع من يناير، على ما أفادت الجهة المنظمة في بيان، وسط إضراب تاريخي للممثلين وكتاب السيناريو تشهده هوليوود.

ولم تشر أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح الأوسكار في بيانها، إلى أسباب إرجاء الاحتفال الذي كان مقرراً في 18 نوفمبر. لكنها استبقت، حسب تقارير صحفية، تمديد الإضراب الذي يشلّ هوليوود منذ أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُقام هذه الأمسية المُسماة «غوفرنرز أوورد» كل عام في لوس أنجليس لتكريم أبرز الوجوه السينمائية.

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وأدى الإضراب إلى تعديل واسع في مواعيد حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، إذ أُرجئ احتفال توزيع جوائز إيمي الأعرق في مجال التلفزيون في الولايات المتحدة إلى يناير بعدما كان مقرراً في سبتمبر.

وانضم الممثلون في يوليو إلى كتّاب السيناريو المضربين منذ مايو، في حركة اجتماعية مزدوجة لم تشهدها هوليوود منذ العام 1960. وتحظر التوجيهات الصادرة عن النقابتين المعنيتين على الممثلين تصوير أفلام أو مسلسلات، أو المشاركة في حفلات أو فعاليات ترويجية.

وقد تُقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية دون حضور النجوم. ومن المقرر منح جوائز أوسكار فخرية للممثلين ميل بروكس وأنجيلا باسيت.