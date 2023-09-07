  • Alwasat News
Atwasat

إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 10:08 صباحا
إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية
التمثال الذي يمنح للفائزين بجائزة الأوسكار، 26 أبريل 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أُرجئت حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز، إلى التاسع من يناير، على ما أفادت الجهة المنظمة في بيان، وسط إضراب تاريخي للممثلين وكتاب السيناريو تشهده هوليوود.

ولم تشر أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح الأوسكار في بيانها، إلى أسباب إرجاء الاحتفال الذي كان مقرراً في 18 نوفمبر. لكنها استبقت، حسب تقارير صحفية، تمديد الإضراب الذي يشلّ هوليوود منذ أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُقام هذه الأمسية المُسماة «غوفرنرز أوورد» كل عام في لوس أنجليس لتكريم أبرز الوجوه السينمائية.

إضراب هوليوود يُضعف بريق مهرجان البندقية
الممثلة ديان كروغر: بخل الاستوديوهات السبب في إضراب هوليوود
تأجيل حفل جوائز «إيمي» إلى يناير بسبب إضراب هوليوود
المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود

إضراب هوليوود يلقي بظلاله على حفلات الجوائز
وأدى الإضراب إلى تعديل واسع في مواعيد حفلات توزيع الجوائز في هوليوود، إذ أُرجئ احتفال توزيع جوائز إيمي الأعرق في مجال التلفزيون في الولايات المتحدة إلى يناير بعدما كان مقرراً في سبتمبر.

وانضم الممثلون في يوليو إلى كتّاب السيناريو المضربين منذ مايو، في حركة اجتماعية مزدوجة لم تشهدها هوليوود منذ العام 1960. وتحظر التوجيهات الصادرة عن النقابتين المعنيتين على الممثلين تصوير أفلام أو مسلسلات، أو المشاركة في حفلات أو فعاليات ترويجية.

وقد تُقام حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفخرية دون حضور النجوم. ومن المقرر منح جوائز أوسكار فخرية للممثلين ميل بروكس وأنجيلا باسيت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم غنائي مصري.. «غرام في الكرنك» و«خللي بالك من زوزو» في المقدمة
«الإسكندرية السينمائي» يعلن نتيجة استفتاء اختيار أهم 100 فيلم ...
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» ...
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
المزيد
إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار الفخرية
إضراب هوليوود يتسبب في تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار ......
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ضمن عروض «التجريبي»
«نوستالجيا» جزائرية على مسرح الجامعة الأميركية في القاهرة ......
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005
«رولينغ ستونز» تطرح أول ألبوم بأغنيات أصلية منذ 2005...
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في البحرين
اتحاد الكتَّاب العرب يعلق على افتتاح سفارة إسرائيلية في ......
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية
الفنان ناصف محمود يتعرض لوعكة صحية...
المزيد