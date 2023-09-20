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إيران ترشح فيلم «الحارس الليلي» لجوائز الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 04:26 مساء
إيران ترشح فيلم «الحارس الليلي» لجوائز الأوسكار
المخرج الإيراني رضا ميركريمي (في الوسط) بين كاتب السيناريو طهران كاشاتي (إلى اليسار) والممثل فرهاد أصلاني (إلى اليمين) في بريسبان في 24 نوفمبر 2016. (أ ف ب)
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رشحت إيران فيلم «الحارس الليلي» للمخرج رضا ميركريمي لجوائز الأوسكار لسنة 2024 في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ويتناول الفيلم الذي طُرح العام الماضي الحياة الصعبة والشاقة التي يعيشها رسول، وهو عامل ريفي يحاول كسب لقمة عيشه في العاصمة طهران. بحسب وكالة «فرانس برس»

وأعلنت مؤسسة الفارابي للسينما، الثلاثاء، أن لجنة الترشيح «اختارت (نكهبان شب) أو (الحارس الليلي) من إخراج رضا ميركريمي لتمثيل السينما الإيرانية في جوائز الأوسكار لسنة 2024».

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وسيكون الفيلم ضمن الأفلام الساعية للتأهل إلى تصفيات ما قبل النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين عشرات الترشيحات من مختلف دول العالم، ثم تستبقي أكاديمية الأوسكار خمسة أعمال للائحة الترشيحات النهائية التي سيكون الفائز بالجائزة من بينها.

حصل ميركريمي (56 عامًا) على جائزة أفضل فيلم في مهرجان «فجر» السينمائي في طهران العام 2005 عن فيلم «بعيدا جدا، قريبا جدا»، فيما رُشح فيلمه «اليوم» لجوائز الأوسكار العام 2005.

مؤسسة الفارابي تتولى ترشيح الأفلام
وتتولى مؤسسة الفارابي كل سنة تقريبًا منذ العام 1994 اختيار الفيلم الإيراني الذي يشارك في السباق إلى الأوسكار، ورشحت إيران العام الماضي فيلم «الحرب العالمية الثالثة» للمخرج هومن سيدي لتمثيلها في السباق إلى الأوسكار.

وفاز المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي مرتين، أولاهما عن فيلم «انفصال» العام 2011 والثانية عن «البائع» العام 2017.

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