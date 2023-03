فوز برندان فرايزر بـ«الأوسكار» يعيده إلى الواجهة الهوليوودية

القاهرة - بوابة الوسط

شكل فوز برندان فرايرز، الأحد، بجائزة «أوسكار» أفضل ممثل عن أدائه المؤثر في فيلم «ذي وايل»، عودة ظافرة له لم تكن في الحسبان إلى الواجهة الهوليوودية.

فالممثل الذي عرفه الجمهور خلال تسعينيات القرن العشرين في أدوار مغامرين مفتولي العضلات بأفلام كوميدية، أثار إعجاب أكاديمية «الأوسكار» بدوره كمدرس بدين منعزل بمنزله ويعاني الحزن في فيلم «ذي وايل»، وفق «فرانس برس».

وقال فرايزر وقد بدا عليه التأثر خلال تسلمه الجائزة «هذا هو إذا الكون المتعدد».

ويمثل «ذي وايل» لدارين أرونوفسكي، عودة النجم البالغ 54 عاما الذي انكفأ مهنيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لأسباب شخصية، وبعد اتهامه أحد النافذين في القطاع السينمائي بالاعتداء عليه جنسيا.

وطوى النسيان نسبيا هذا الممثل الذي بدا بمظهر مختلف تماما في هذا الفيلم الروائي الطويل في دور تشارلي، وهو رجل يتجاوز وزنه 250 كيلوغراما لم يعد بإمكانه مغادرة منزله وبالكاد يستطيع النهوض من أريكته.

ويروي الفيلم المقتبس من مسرحية لسامويل د. هانتر قصة اجتماع الشمل مجددا بين معلم اللغة الإنجليزية هذا وابنته التي أدت دورها النجمة الشابة لمسلسل «سترينجر ثينغز» سادي سينك، بعدما قطع علاقته معها.

وجرى تغيير مظهر فرايزر صناعيا في الفيلم لإظهاره على النحو الذي يتطلبه دوره، فيما برع الممثل في التعبير بصوته وبتفاعلات وجهه عن قلقه وحزنه ومشاعر العاطفة والأمل لديه.

وقال فرايزر خلال مهرجان «البندقية» في سبتمبر الفائت إن «تشارلي هو الشخصية الأكثر بطولية» التي أداها في مسيرته. وأضاف أن «قدرته الخارقة تتمثل في كونه يرى الخير لدى الآخرين ويتمكن من استخراجه».

صعود.. فانكفاء

وكان المسرح وراء ظهور الشغف بالتمثيل باكرا لدى برندان المولود العام 1968 في إنديانا لوالدين كنديين.

واستقر فرايزر في لوس أنجليس بعد تخرجه من جامعة «كورنيش كولدج» في سياتل.

وسرعان ما أُسندت إليه أدواره الأولى وأبرزها في الفيلم التلفزيوني «بريزيومد غيلتي» (Presumed Guilty) العام 1991 إلى جانب مارتن شين، وفي الفيلم الكوميدي «كاليفورنيا مان» (California Man) العام 1992 حيث أدى دور رجل كهف اكتشفه مراهقون.

وأصبح فرايزر الطويل القامة وصاحب الشخصية الجذابة بعينيه الزرقاوين، وجها مألوفا على الشاشة الكبيرة، وأدى مجموعة متنوعة من الشخصيات.

فهو أبكى الجمهور في الفيلم الدرامي «سكول تايز» (School Ties) العام 1992، وأضحك المشاهدين في «جورج أوف ذي جانغل» (George of the Jungle) العام 1997، ثم أخافهم في مغامرات شخصية ريك أوكونيل (1999) من خلال فيلم «ذي مامي» (The Mummy) وتتمتيه.

وشارك في أكثر من 40 فيلما روائيا من بينها «بيدازلد» (Bedazzled) العام 2000 و«ذي كوايت أميريكان» (The Quiet American) العام 2002 الذي رُشح لـ«الأوسكار»، و«كراش» (Crash) العام 2004 الذي نال أوسكار أفضل فيلم، قبل أن ينكفئ فجأة عن الواجهة الهوليوودية.

مرحلة صعبة

وفي العام 2018، اتهم فرايز في إطار حركة «مي تو» الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تمنح جوائز «غولدن غلوب»، فيليب بيرك، بالاعتداء عليه جنسيا العام 2003.

وترك الاعتداء آثارا نفسية لدى فرايزر، معطوفة على طلاقه الصاخب من الممثلة أفتون سميث، ومشاكل صحية ناجمة عن تعرضه لإصابات خلال تصوير الأفلام التي كان يشارك فيها، إذ غالبا ما كان يؤدي بنفسه مشاهد المجازفة.

ورغم مشاركته في عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية، ابتعد عن السينما لمدة عشر سنوات، إلى أن وضع فيلم «ذي وايل» حدا لهذه المرحلة الصعبة من حياته.

وبالفعل، شارك فرايزر في الآونة الأخيرة في فيلم التشويق «نو سادن موف» (No Sudden Move) لستيفن سودربرغ وفي «كيلرز أوف ذي فلاور مون» (Killers of the Flower Moon) لمارتن سكورسيزي الذي يُعرض قريبا، ويؤدي دور البطولة فيه أيضا ليوناردو دي كابريو.

وحصل فرايزر على «الأوسكار» بعد ما نال في نهاية فبراير الماضي جائزة أفضل ممثل من نقابة الممثلين الأميركيين (SAG).