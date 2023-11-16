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الفكاهي جيمي كيميل يتولّى تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكارللمرة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 10:46 صباحا
الفكاهي جيمي كيميل يتولّى تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكارللمرة الرابعة
جيمي كيميل في لوس أنجليس 8 مارس 2023. (أ ف ب)
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يتولّى الإعلامي الفكاهي «جيمي كيميل» للمرة الرابعة تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها المقبلة، على ما أعلن، أمس الأربعاء، منظمو الحدث السينمائي المرموق في هوليوود.

وقال مقدّم برنامج «جيمي كيميل لايف» والبالغ 56 عاماً مازحاً في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «لطالما كنت أحلم بتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات تحديداً».

ويرى الفاعلون في القطاع أن الفكاهي خيار مناسب لتقديم الدورة السادسة والتسعين من الحفل المرتقب في العاشر من مارس، وسبق أن اختاره منظمو الاحتفال لتقديم الدورة السابقة التي أقيمت في مارس 2022، بعد عام من حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث إلى كريس روك والتي تصدرت عناوين الصحف.

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وارتفعت نسبة مشاهدة حفل الأوسكار 12%، وهي أرقام مشجعة لحدث تلفزيوني يحاول استعادة نسب متابعين عالية بعدما حقق أرقاماً منخفضة جداً خلال فترة الجائحة.

أحد أهم مقدّمي احتفال توزيع جوائز الأوسكار
وقال المنتجان التنفيذيان للاحتفال راج كابور وكايتي مولان «أثبت جيمي أنه أحد أهم مقدّمي احتفال توزيع جوائز الأوسكار على الإطلاق بفضل أسلوبه الذي يمزج بشكل ممتاز بين الإنسانية والفكاهة».

وتولى كيميل هذه المهمة العامين 2017 و2018 أيضاً، وسيقدم كيميل الاحتفال هذه المرة في ظل تعافٍ تشهده هوليوود بعدما أصيب القطاعان السينمائي والتلفزيوني فيها بشلل تام إزاء إضراب نفّذه كتاب السيناريو والممثلون لستة أشهر.

وهذا الإضراب المزدوج غير المسبوق في هوليوود منذ العام 1960، سلط الضوء على خلافات كثيرة بين الاستوديوهات والعاملين فيها، تمحورت على البث التدفقي والذكاء الصناعي.

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