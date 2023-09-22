فريق «ڤوي ڤوي ڤوي» يتطلع للأوسكار عبر «الهجرة غير الشرعية»

القاهرة - بوابة الوسط

يطرح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» الذي رشحته القاهرة لجوائز الأوسكار، موضوع الساعة وهو الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشكّل مصر أحد منابعها، وكذلك لبنان التي بدأت، أمس الخميس، عرض الفيلم.

وسيكون الفيلم الذي كتبه وأخرجه عمر هلال، ضمن الأفلام الساعية للتأهل إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين عشرات الترشيحات من مختلف دول العالم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويروي الفيلم قصة حارس أمن يؤدي دوره محمد فراج، يعيش مع والدته في حي فقير، ويسعى للهجرة إلى أوروبا بحثًا عن مستقبل أفضل، ولكن ليس بالقارب نظرًا إلى التكلفة المادية والمخاطر المتعلقة بهذه الوسيلة.

وما كان من الحارس لكي يتمكن من الانتقال إلى أوروبا إلا أن تظاهر بأنه فاقد البصر وانضم إلى فريق لكرة القدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم في بولندا، وما لبث الكفيف المزيف أن اكتشف أنه ليس وحده من اعتمد هذه الحيلة.

لم يعتمد الفيلم على «النحيب والبكاء»

ومع أن القضية التي يطرحها مأسوية، لم يعتمد الفيلم على «النحيب والبكاء»، بل تكمن قوته بحسب هلال في «الفرادة في طريقة رواية القصة»، وشاء أن يعالجها «بأسلوب كوميدي طريف، خلافًا للسائد في الأفلام التي تتناول الهجرة غير الشرعية عادة».

و«ڤوي» كلمة إسبانية تعني «أنا قادم»، يقولها اللاعبون غير المبصرين حين تكون الكرة معهم للتواصل مع زملائهم.

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وشرح المخرج عمر هلال (48 عامًا) في حديث لـ«وكالة فرانس برس» خلال وجوده في بيروت مع أعضاء في طاقم العمل للترويج للفيلم، ظروف ولادة فكرته، فروى أنه قرأ «منشوراً على فيسبوك تداوله الكثير من المتابعين، عن مجموعة من الشبان المصريين انتحلوا صفة مكفوفين ووصلوا إلى بولندا وفرّوا إلى جهات أخرى».

وجعل هلال، الذي نشأ بين السعودية وكندا، هذه القصة العمود الفقري لفيلمه، لكنه بنى نصه الدرامي على «أحداث ومفارقات» من صميم أفكاره، وقال «وجدتُ في القصة تمامًا ما أبحث عنه»، وأضاف «في الخبر الحقيقي، لم يكن أعضاء الفريق لاعبي كرة قدم عادية بل لاعبي كرة بالجرس، وهي رياضة خاصة بالمكفوفين، قريبة من كرة اليد».

أحداث الفيلم تدور أثناء مرحلة ضياع وقلق

وأشار هلال الذي درس الإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، إلى أن حوادث الفيلم «تدور عام 2013، أي في مرحلة ضياع وخوف وقلق» تَلَت ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، وأضاف «لم يحتمل أحد الحكم الجديد آنذاك، فالحياة في ظل حكم الإخوان كانت لا تُطاق، وكان يوجد خوف على المستقبل ورغبة جامحة في الخروج».

ولا يحبّذ المخرج الذي يعمل أساساً في مجال الإعلانات الهجرة غير الشرعية، وقال في هذا الصدد «حين يصل المهاجر إلى الجهة الأخرى، قد لا تكون حياته أفضل»، وشدد على ضرورة «تحسين أوضاع الشباب ليبقوا في بلدهم ولا يغامروا بحياتهم، فالهجرة غير الشرعية قد تقتلهم».

عمر هلال: طموحي «العالمية»

وأمل المخرج في أن يجذب «ڤوي ڤوي ڤوي» القيّمين على الأوسكار، وقال «كان طموحي أن أصل إلى العالمية، وأثناء إدارتي للممثلين طلبت منهم أن يبذلوا جهدًا إضافيًا في أداء أوارهم لأننا نريد أن نصل إلى الأوسكار».

نيللي كريم.. «صحفية ملولة»

وتؤدي نيللي كريم دور صحافية يستأثر الفريق باهتمامها، وقالت الممثلة المصرية الشهيرة للوكالة عن شخصيتها في الفيلم إنها «صحفية ملّت إعداد المواضيع التافهة، فذهبت ذات يوم لإجراء مقابلات مع شباب في نادي الإحسان، حيث تعرفت إلى عالم جديد بالنسبة إليها، ونشأت قصة إعجاب خفيفة وصدمات»، وأضافت كريم أنها «الشخصية الوحيدة في الفيلم المتفائلة بالحياة».

وقالت نيللي عن موضوع الفيلم إن «الهجرة غير الشرعية موضوع مهم حالياً، فالناس يتوقون الى السفر ليحققوا آمالهم، لكن ليس بمجرد السفر الى الخارج تصبح ظروف الحياة أفضل».

وأبدى الناقد السينمائي اللبناني إلياس دُمَّر بعد حضوره العرض الأول في بيروت إعجابه باختيار «نهاية سعيدة لفيلم عن مأساة الهجرة غير الشرعية».

ومن المقرر الكشف عن الأفلام الـ15 المتأهلة إلى التصفية ما قبل النهائية للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في 21 ديسمبر المقبل، على أن تُعلن قائمة الأفلام الخمسة المتأهلة إلى المنافسة النهائية في هذه الفئة في 23 يناير 2024، تمهيداً لحفلة توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس في لوس أنجليس.

وتتمحور أفلام أخرى ضمن هذه الفئة حول موضوع الهجرة غير الشرعية، منها الإيطالي «إيو كابيتانو» للمخرج ماتيو غاروني، حيث بات موضوع الهجرة حاضرًا بقوة في أعمال الشاشة الكبيرة، ومنها فيلم «غرين بوردر» للمخرجة البولندية أنييشكا هولاند الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي.

مخاطر متصاعدة تشكّلها الهجرة غير الشرعية

يذكر أن عدد من المصريين ماتوا في يونيو الفائت بين العشرات من المهاجرين الذين قضوا في غرق قارب صيد قديم قبالة سواحل اليونان، في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.

وتصاعدت المخاوف مؤخرًا في أوروبا جراء تدفّق المهاجرين بكثافة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة، وشددت روما إجراءاتها لمواجهة هذه الظاهرة، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية خطة لمساعدتها.

وتُعدّ مصر أحد مصادر الهجرة غير النظامية، ويُقبل عدد متزايد من المصريين الشباب على الانتقال إلى أوروبا بواسطة قوارب صيد، ومثّل المصريون العام الماضي واحدًا من كل خمسة مهاجرين وافدين إلى إيطاليا بهذه الطريقة، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، وأطلقت القاهرة استراتيجية (2016- 2026) لـ«تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية».