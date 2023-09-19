«ڤوي ڤوي ڤوي».. عودة مصرية إلى «الأوسكار» بعد غياب طويل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر، ترشيح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» للمخرج عمر هلال، للمنافسة على جائزة «أوسكار» أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين لجوائز الأوسكار، رغم تكهنات الكثيرين أنه سيجري حجب الترشيح مثل كل عام من جانب اللجنة المعنية بالنقابة، وعلى مدار 64 عامًا قدمت مصر 36 فيلمًا لجوائز الأوسكار خلال الفترة من 1958 إلى 2022.

وقالت النقابة في بيان إن الفيلم نال غالبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار، المشكّلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين.

سعادة بالغة وشعور بالفخر

واستقبل صناع الفيلم وأبطاله خبر الترشيح لإحدى أهم جوائز السينما في العالم، بسعادة بالغة وشعور بالفخر، خاصة أن السينما المصرية أحجمت العام الماضي عن ترشيح أي فيلم للمسابقة، إذ لم تجد اللجنة وقتها في الأفلام المتقدمة ما يستجيب للمعايير الفنية لأكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية.

وحقق فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» بطولة محمد فراج ونيلي كريم، نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائية بمجرد طرحه للجمهور أخيرًا ولاقى إشادة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفيلم «ڤوي ڤوي ڤوي» مستوحى من قصة حقيقية لشاب مصري ادعى فقدان البصر للمشاركة في مسابقة رياضية دولية، ثم الهجرة، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال الذي يقدم فيلمه الروائي الأول، ونجح محمد فراج في نقل توتر البطل الذي يدعي أنه كفيف. ويشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي ولبنى ونس.

رياضة كرة الجرس للمكفوفين

و«ڤوي ڤوي ڤوي» مصطلح إسباني يستخدم في رياضة كرة الجرس للمكفوفين التي استخدمت في سياق مشوق ضمن الفيلم الذي يناقش الهجرة غير النظامية.

ومن المنتظر إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير. ويقام حفل الأوسكار في 10 مارس المقبل في لوس أنغليس.

من جانبه، قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أحد أعضاء لجنة ترشيح الفيلم المصري للأوسكار للعام 2023، إن العام الماضي كان قرار اللجنة منذ البداية بحجب ترشيح أي فيلم مصري لجائزة الأوسكار الأميركية، من أجل تحميس المنتجين السينمائيين بتقديم أفلام سينمائية بجودة فنية عالية.

أضاف أن المنتجين لم يلتفتوا للأمر من الأساس، لذلك تقرر هذا العام في لجنة الأوسكار منذ بداية الأمر بعدم حجب الترشيح هذه المرة وجرى ترشيح فيلم سينمائي مصري من 34 فيلمًا سينمائيًا جرى تقديمها للجمهور العام 2023 وهو «ڤوي ڤوي ڤوي» لمحمد فراج ونيللي كريم لأنه فيلم سينمائي مصنوع بجودة فنية عالية ويستحق ذلك.

أفلام سينمائية تجارية في المقام الأول

وتابع قائلًا: إن هناك أفلامًا مصرية قدمت هذا العام منها 3 أو 4 أفلام سينمائية يمكن اعتبارها جيدة لكن ذلك لا يعبر عن صناعة السينما المصرية في الحقيقة. ولفت إلى أن أفلام بيت الروبي وفيلم وش بوش ومستر إكس كانت جيدة وأيضًا فيلم العميل صفر، لكن للأسف هي أفلام سينمائية تجارية في المقام الأول.

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي أننا يجب أن نشارك بفيلم سينمائي مصري هذا العام في مسابقة الأوسكار العالمية حتى من باب حفظ ماء الوجه. وشددت على أننا لا يجب أن نرى ما نقدمه قزمًا أمام العالم، بل لدينا أفلام سينمائية جيدة قدمت خلال العام 2023 منها «وش بوش» و«خمس جولات» خاصة أن الفيلم الأخير عبارة عن تجربة شبابية مختلفة. أكدت أيضا أن السينما المصرية ليست ضعيفة أبدا، ويمكن أن تتواجد في هذه المسابقة وليس سليما أبدًا ألا يجري تقديم فيلم سينمائي مصري مرشح لجائزة الأوسكار.

36 فيلمًا على مدار 64 عامًا

وعلى مدار تاريخ جائزة الأوسكار، لم ينجح أي فيلم مصري في المرور إلى مسابقة «أفضل فيلم أجنبي»، رغم حرص مصر على ترشيح أفلام لتمثيلها في الجوائز على مدار 61 عامًا، منذ 1958، مع استنثاء 2023، ولم تكتمل محاولات السينما المصريةعبر 36 فيلمًا في الوصول إلى القائمة النهائية لترشيحات «أوسكار أفضل فيلم أجنبي»، ومن بين هذه الأفلام فيلم «باب الحديد» الذي مثل المشاركة الأولى لمصر في 1958، للمخرج يوسف شاهين.

وبعده قدمت مصر 35 فيلمًا، لمسابقة الأوسكار، من بينها خاصةً «دعاء الكروان» 1959، و«المراهقات» 1960، و«وا إسلاماه» 1961، و«اللص والكلاب» 1962، و«أم العروسة» 1963، و«المستحيل» 1965، و«القاهرة 30» 1966، و«المومياء» 1970، ثم قل عدد الأفلام المصرية المشاركة في المنافسة، على مدار 19 عامًا، ولم ترشح مصر بين 1982 و2001، سوى 3 أفلام فقط، لكنها عادت من جديد لترشيح الأفلام بشكل منتظم في 2002.

في سياق متصل، ترشحت أفلام عربية بجانب الفيلم المصري، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، مثل فيلم «كذب أبيض» من المغرب، و«جنائن معلقة» من العراق، و«بنات ألفة» من تونس.