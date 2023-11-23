طرح الرسم الأصلي لغلاف مجلّد «أستيريكس ايه كليوباتر» في مزاد ببروكسل

القاهرة - بوابة الوسط

يُطرح الرسم الأصلي لغلاف مجلّد «أستيريكس ايه كليوباتر» من إنجاز مبتكر الشرائط المصوّرة ألبير أوديرزو، للبيع في مزاد ببروكسل في العاشر من ديسمبر، على ما أعلنت دار «ميلون» للمزادات.

وسيُباع هذا الرسم المُنجَز بألوان الغواش والبالغ حجمه 32 × 17 سنتمتراً والذي يعود إلى سنة 1963، من هاوي جمع احتفظ به لأكثر من 50 عاماً. وأشارت دار «ميلون»، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إلى أنّ أوديرزو منحها له خلال عشاء مع أصدقاء.

ويراوح سعرها التقديري بين 400 و500 ألف يورو.

وقبل أن يحقق فيلم «أستيريكس إيه أوبيليكس: ميسيون كليوباتر» (2002) نجاحاً كبيراً في السينما، مع عائدات بنحو 25 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم، كانت مغامرات أستيريكس في مصر عبارة عن مجلّد من الشرائط المصوّرة هو السادس في سلسلة «أستريكس».

وجرى أيضاً اقتباس فيلم تحريكي من قصة «أستيريكس ايه كليوباتر» العام 1968.

ويعود الرقم القياسي لرسم تابع لسلسلة «أستريكس» إلى غلاف مجلّد «تور دو غول» الذي بيع بـ1,449 مليون يورو.