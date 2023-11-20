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6 قمصان لميسي في مزاد علني بـ10 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 06:59 مساء
6 قمصان لميسي في مزاد علني بـ10 ملايين دولار
ميسي يحرز لقب مونديال قطر للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة. (فرانس برس)
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ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال رحلة تتويج منتخب بلاده بمونديال قطر 2022 تدخل في مزاد علني في ديسمبر المقبل، كما أعلنت دار سوذبيز للمزادات الإثنين، وقدرت قيمتها بـ10 ملايين دولار.

ارتدى النجم الأرجنتيني هذه القمصان خلال الشوط الأول في دور المجموعات ضد السعودية والمكسيك، بالإضافة إلى المباريات اللاحقة في الأدوار الإقصائية ضد أستراليا وهولندا وكرواتيا والمباراة النهائية ضد فرنسا، ونجح ميسي أخيرا بتطويق عنقه بذهبية بطولة العالم بعد أن فشل في التتويج بها في أربع نسخ سابقة، حسب «فرانس برس».

أغلى قميص ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان
وقالت سوذبيز إنه إذا تجاوز سعر القمصان بالفعل 10 ملايين دولار، فإن ذلك قد يجعل المزاد أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية التي يتم بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

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أغلى قميص فردي تم بيعه على الإطلاق في مزاد كان الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان خلال الدور النهائي من الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق شيكاغو بولز العام 1998، حيث بيع بمبلغ 10.1 مليون دولار العام الماضي.

التبرع بجزء من العائدات لمشروع «يونيكاس»
وقد اهتمت دور المزادات بشكل متزايد بالتذكارات الرياضية في السنوات الأخيرة، والتي تعد سوقا متنامية، ويتم عرض القمصان للبيع بالمزاد من قبل شركة التكنولوجيا الأميركية الناشئة «إيه سي مومنتو» والتي تساعد الرياضيين على إدارة مجموعات التذكارات.

سيتم التبرع بجزء من العائدات لمشروع «يونيكاس»، وهي مبادرة مع مستشفى للأطفال في برشلونة تساعد الأطفال المصابين بأمراض نادرة.

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