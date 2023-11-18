ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم نادي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور اليوم السبت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ ذات الرأسين بالساق اليسرى، والذي يؤثر أيضًا على وتر العضلة.

تدخل عنيف ضد فينيسيوس

وبموجب هذه الإصابة سيغيب فينيسيوس عن المشاركة مع ريال مدريد حتى نهاية العام الحالي، كما أن فترة غيابه المتوقعة ستكون ما بين ثمانية وعشرة أسابيع وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل أمام نظيره الكولومبي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي كولومبيا.

وانتهت المباراة بفوز منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف. تقدم منتخب البرازيل بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة أحرزه غابرييل مارتينيلي، وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم لويس دياز من تأمين الفوز لكولومبيا بهدفين أحرزهما في الدقيقتين 75 و79.

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وبهذا ينضم فينيسيوس إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في صفوف ريال مدريد، وهم: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو لإصابات في الركبة، وكيبا إريزبالاغا، وأردا غولر، وداني سيبايوس بسبب مشاكل عضلية، وأورلين تشاوميني بسبب كسر في إصبع القدم، وجودي بلينغهام بسبب خلع في الكتف.