مدرب منتخب البرازيل: الجيل الموهوب قادر على تعويض غياب نيمار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب منتخب البرازيل فرناندو دينيز، اليوم الأربعاء، أن العديد من اللاعبين يمكنهم القيام بدور نيمار المصاب في المنتخب، لكنه أكد أهمية تجنب الضغط.

البرازيل في المركز الثالث بتصفيات مونديال 2026

وقال دينيز، في مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إن هناك جيلا موهوبا للغاية ظهر قبل عامين، ويمكن للكثيرين من أبناء هذا الجيل القيام بهذا الدور في منتخب البرازيل، مشيرا إلى لاعبين مثل رودريغو وفينيسيوس جونيور، لاعبي ريال مدريد، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في جدول تصفيات كأس العالم 2026 برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، في حين يحتل منتخب كولومبيا المركز الخامس بست نقاط.

وعقب مواجهة كولومبيا، يواجه منتخب البرازيل 21 نوفمبر الجاري نظيره الأرجنتيني، المتصدر برصيد 12 نقطة، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

كما أكد دينيز أن «عملية التبديل ستحدث بشكل طبيعي، لكن على اللاعبين ألا يشعروا بالقلق بشأن ذلك». وقال: «من المهم عدم تحميل هذا الثقل، لأنه لا ينبغي لأحد أن يتولى هذا الدور. عليهم أن يشعروا بالاطمئنان، والجميع يبذلون قصارى جهدهم».

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وأكد مدرب منتخب البرازيل أنه من المحزن للغاية غياب نيمار، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة الأخيرة في مونتيفيديو أمام أوروغواي، التي فازت على البرازيل 2-0.

وخضع نيمار لعملية جراحية في بداية نوفمبر الجاري، وهو يخضع حاليا لإعادة التأهيل.