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الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 09:10 مساء
الأرجنتين والبرازيل في اختبار صعب أمام أوروغواي وكولومبيا بتصفيات مونديال 2026
مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
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تشهد الجولة الخامسة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم عددا من المواجهات المثيرة والقوية، تتقدمها المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وأوروغواي.

دفاع الأرجنتين في اختبار صعب
كما تشهد الجولة نفسها، التي تنطلق في ساعة مبكرة من صباح بعد غد الجمعة بتوقيت ليبيا، مباريات: كولومبيا مع البرازيل، وبوليفيا مع بيرو، وتشيلي مع باراغواي، وفنزويلا مع الإكوادور، وفقا لوكالة الأنباء الإمارات.

وبعدما كان التركيز في المباريات الأربع الأولى للمنتخب الأرجنتيني على نجمه الشهير ليونيل ميسي، تحول قدر كبير من هذا التركيز والاهتمام الآن صوب دفاع الفريق قبل مواجهته اختبارا صعبا أمام الهجوم القوي لمنتخب أوروغواي.

ولا يقتصر السبب في هذا الاهتمام على قوة هجوم أوروغواي مع انتعاشة داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في الفترة الماضية، وعودة المهاجم المخضرم لويس سواريز، الهداف التاريخي لأوروغواي، إلى صفوف الفريق قبل هذه المباراة، وإنما يمتد إلى السجل الاستثنائي الذي قدمه دفاع الأرجنتين على مدى المباريات التي خاضها في العام الحالي.

ومنذ تتويج المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ميسي، بلقب كأس العالم 2022 في 18 ديسمبر من العام الماضي، لم تهتز شباك أبطال العالم في جميع المباريات الودية والرسمية التي خاضها الفريق.

وسيكون دفاع المنتخب الأرجنتيني على موعد مع الاختبار الأقوى له منذ فوز الفريق بلقب المونديال، حيث يواجه هجوما قويا بقيادة نونيز وسواريز، ومعهما بقية عناصر الفريق الذين يرغبون في إيقاف انطلاقة أبطال العالم، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات، لمواصلة الضغط على المنتخب الأرجنتيني.

مواجهة خاصة بين ميسي وسواريز
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول التصفيات حاليا بالعلامة الكاملة، حيث حصد الفريق 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ويأتي منتخب أوروغواي ثانيا بسبع نقاط، وبفارق الأهداف أمام كل من البرازيل وفنزويلا، مقابل ست نقاط لكولومبيا.

ومع عودة سواريز إلى صفوف منتخب أوروغواي في هذه المباراة، ستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين اللاعب وميسي، زميله السابق في برشلونة الإسباني، حيث يتصارع اللاعبان على صدارة قائمة أبرز الهدافين في تاريخ تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولات كأس العالم.

وسجل ميسي هدفي الفوز على منتخب بيرو في الجولة الماضية من التصفيات، لينفرد بصدارة القائمة برصيد 31 هدفا، بفارق هدفين أمام سواريز المتصدر السابق للقائمة.

كولومبيا تستضيف البرازيل
وفي ثانية أقوى وأبرز مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، سيكون المنتخب البرازيلي على موعد مع اختبار صعب خارج أرضه عندما يحل ضيفا على نظيره الكولومبي.

ومع الخسارة التي مني بها «السامبا» في الجولة الماضية أمام أوروغواي، يتطلع الفريق إلى استعادة الاتزان في هذه التصفيات على حساب نظيره الكولومبي في مباراة ستمنح المنتخب الكولومبي مركزا أفضل في جدول التصفيات حال فوزه على ضيفه البرازيلي، وقد تمنحه المركز الثاني حال تعثر منتخب أوروغواي أمام أبطال العالم.

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وسيخوض منتخب البرازيل مباراتيه أمام كولومبيا، والأرجنتين في الجولة التالية بالتصفيات الأسبوع المقبل دون قائده نيمار دا سيلفا، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام أوروغواي، سيغيب إثره عن الملاعب عدة أشهر.

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