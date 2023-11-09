الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى في مسيرته الكروية، سيجد النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي نفسه خارج قائمة النادي الذي يلعب له، وذلك لعدم القدرة على الاستفادة من جهوده.

نيمار يغيب عن الهلال لأشهر

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الهلال قررت تعليق قيد نيمار في قائمة فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لإفساح المجال أمام قيد لاعب أجنبي آخر.

وقالت جريدة «الرياضية» السعودية اليوم الخميس، إن إدارة نادي الهلال استقرت على تعليق قيد البرازيلي نيمار في قائمة الفريق في فترة التسجيل الشتوية، واستبداله بلاعب في مركز الظهير الأيسر، وذلك بسبب الإصابة في الرباط الصليبي التي ستبعد النجم البرازيلي عن صفوف «الزعيم» لأشهر عديدة.

وأضافت «الرياضية»: «كانت هناك مناقشات دائرة في الفترة الماضية بين مدرب الفريق البرتغالي جيسوس ومسؤولي النادي انتهت إلى الاستجابة لطلب جيسوس بالتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي وتعليق قيد البرازيلي نيمار موقتا في قائمة الفريق التي تضم ثمانية مقاعد للاعبين الأجانب».

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ويغيب نيمار حتى نهاية الموسم بعد إجرائه لجراحة ناجحة لعلاجه من قطع في الرباط الصليبي أصيب به خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي أخيرا.