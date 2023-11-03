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جراحة نجاحة في ركبة نيمار.. وطبيبه يتكتم على موعد عودته للملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 02:40 مساء
جراحة نجاحة في ركبة نيمار.. وطبيبه يتكتم على موعد عودته للملاعب
نيمار يخرج من مباراة منتخبي البرازيل وأوروغواي وهو يتألم من الإصابة (أرشيفية: الإنترنت)
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في أول تعليق له بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى، قال البرازيلي نيمار، مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي الهلال السعودي، إنه يصب تركيزه حالياً على التعافي.

نيمار يركز على التعافي
وأكد نيمار (31 عاماً)، في رسالة نشرها على «إنستغرام»، وأرفقها بصورة يظهر فيها على فراش المستشفى: «سارت الأمور على ما يرام. شكراً على الرسائل. أنا الآن أركز على التعافي»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وخضع نيمار لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى، لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي تعرض له خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي المسؤول عن الجراحة، رودريغو لاسمار: «نشعر برضا كبير عن النتائج. لقد كانت جراحة ناجحة. يجب أن يبقى نيمار في المستشفى 24 أو 48 ساعة حسب تحسن حالته».

وأوضح أن الخطوة التالية هي إعادة تأهيل نيمار بالعلاج الطبيعي، وفيما يتعلق بعملية تعافيه والوقت اللازم لعودته إلى الملاعب، سيجرى نشر معلومات جديدة تدريجياً.

واستغرقت العملية الجراحية للاعب السابق لناديي برشلونة وباريس سان جيرمان نحو أربع ساعات. وعلى الرغم من أن الطبيب المعالج لم يدل بأي تفاصيل، فإن متخصصين يعتبرون تعافي نيمار قد يتطلب نحو ثمانية أشهر، وهو ما يهدد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وخضع نيمار للجراحة بعد أسبوعين من الإصابة التي تعرض لها قبيل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرت فيها البرازيل 1-0 في ضيافة أوروغواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال.

واضطر نيمار، الذي لم يخف دموعه بسبب الإصابة، إلى الخروج من الملعب على نقالة، ومغادرته بمساعدة عكازين.

وعلى الرغم من أن مسؤولي الهلال طلبوا منه السفر إلى باريس لإجراء العملية في العاصمة الفرنسية، فإن نيمار فضّل العودة إلى البرازيل، وأقنع إدارة النادي السعودي بإجراء الجراحة على يد لاسمار، وهو طبيب يثق به.

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

وسبق أن أجرى طبيب المنتخب البرازيلي عملية جراحية لنيمار في مناسبتين أخريين: الأولى في العام 2018، لعلاج كسر في قدمه اليسرى، والأخيرة في فبراير من العام الجاري من أجل علاج إصابة في أربطة كاحله الأيمن.

وإذا تأكد أنه سيغيب ثمانية أشهر، فستكون هذه أطول فترة عدم نشاط للاعب كرة القدم، بالإضافة إلى الأشهر السبعة التي غاب فيها عن الملاعب هذا العام، حيث غاب بين فبراير وأغسطس بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

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