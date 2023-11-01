رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من مرور أسبوعين على إصابة النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه لم يخضع لعملية جراحية حتى الآن.

خلاف بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب

هذه المفاجأة فجرتها شبكة «غلوبو سبورت» البرازيلية وأكدت أنه طيلة الفترة الماضية لم يستقر نيمار على الطبيب الذي سيجري له الجراحة.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة منتخب البرازيل وأوروغواي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأعلن نادي الهلال أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن نيمار يخطط للخضوع لعملية جراحية غدا الخميس في البرازيل تحت إشراف الطبيب الشهير رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائية على هذا الأمر حتى الآن.

وكشفت الشبكة البرازيلية «غلوبو سبورت» أن مدة غياب نيمار عن الملاعب ستصل إلى عشرة أشهر.

وسبق للطبيب رودريغو لاسمار أن تولى إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم المنتخب البرازيلي عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.

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وذكرت الشبكة البرازيلية أن خلافا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة، حيث يريد النادي السعودي أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة.

على الجانب الآخر يضغط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل أن يجري الطبيب رودريغو لاسمار جراحة الرباط الصليبي للنجم الأول للمنتخب البرازيلي.