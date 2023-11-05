نيمار يحصل على إذن طبي لبدء إعادة التأهيل من جراحة الرباط الصليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حصل مهاجم الهلال السعودي، البرازيلي نيمار، على الإذن الطبي عقب خضوعه للجراحة نتيجة قطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في الركبة اليسرى وسيبدأ عملية إعادة التأهيل «في الأيام المقبلة»، وفقًا لما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

تطور جيد في حالة نيمار

وقيَّم طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار مجددًا حالة قائد منتخب البرازيل، وتحقق من التطور الجيد للاعب في مرحلة ما بعد التدخل الجراحي، لذا قرر منحه الإذن الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وخضع نيمار (31 عامًا) لعملية جراحية الخميس الماضي، في مستشفى ماتر ديي في مدينة بيلو هوريثونتي وظل محتجزًا في المستشفى منذ ذلك الحين.

وسيبدأ نيمار الآن عملية تعافٍ طويلة لا تقل عن ستة أشهر من خلال جلسات للعلاج الطبيعي، وفقًا لما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان.

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وأصيب نيمار يوم 17 من أكتوبر خلال مباراة لمنتخب البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 أمام أوروغواي في مونتفيديو.