باريس.. مسيرة صامتة «من أجل السلام» بدعوة من أوساط ثقافية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك آلاف الأشخاص، الأحد، في باريس في مسيرة «صامتة» من أجل السلام في الشرق الأوسط، استجابة لدعوة أوساط ثقافية في خضم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

ومن بين المشاركين في الموكب الذي انطلق من معهد العالم العربي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس المعهد جاك لانغ، والممثلة إيزابيل أدجاني، والكاتب ماريك هالتر. وقال لانغ للصحفيين: «جاء الناس من أجل تهدئة الأمور. إنهم لا يفكرون بالضرورة بالطريقة نفسها. وأنا أؤيد تمامًا هذه التظاهرة الجامعة».

وشارك في التظاهرة عدد قليل من الشبان، ووضع المتظاهرون شارات بيضاء ولوحوا بعلم أزرق عليه حمامة بيضاء وكلمة «سلام»، بحسب الوكالة الفرنسية. وانطلق الموكب من ساحة معهد العالم العربي باتجاه متحف فن وتاريخ اليهودية، ورفعت في مقدمه لافتة بيضاء كبيرة لم يكتب عليها شعار.

- تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مبادرة من 600 شخصية ثقافية «اختاروا الحياد»

من جهتها، صرحت الممثلة لبنى عزبال لجريدة ليبراسيون التي أطلقت هذه المبادرة المدعومة من 600 شخصية من عالم الثقافة، «لقد اخترنا الحياد المطلق ردًا على ضجيج الأسلحة وأصوات التطرف». والسبت، تظاهر آلاف في أنحاء فرنسا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

بعد تعرضهم لانتقادات بسبب صمتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، اختار فاعلون ثقافيون التظاهر «في صمت»، وهي «طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم»، وفق ما قالت الممثلة جولي غاييه لقناة «فرانس 5».

وأضافت غاييه لإذاعة «آر تي إل»: «نريد أن نكون قادرين على التعبير عن حزننا وصدمتنا منذ 7 أكتوبر. الفكرة هي أن يكون لنا رأي مختلف، وليس معاداة معسكر ما».

واعترفت لبنى عزبال، التي استنكرت أيضًا «دعوات الانحياز لأحد الجانبين»، بأنها واجهت صعوبة في جذب وجوه شابة من عالم الموسيقى والسينما «تخشى خسارة» متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي و«أن يجري تصنيفها حتى على خلفية المشاركة في مبادرة توحيدية كهذه».