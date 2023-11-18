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تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 08:44 مساء
تظاهرات جديدة في بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
متظاهرون في باريس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة خلف لافتة كتب عليها
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تظاهر آلاف الأشخاص مجددا السبت في بريطانيا وفرنسا دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

نظمت التظاهرات في فرنسا بمبادرة من التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي باريس، انطلق موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها «أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري»، بحسب «فرانس برس».

وصرح برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين، للصحافة «إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين»، متحدثا عن «معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني»، ومطالبا «بوقف القصف» و«الهجمات البرية» و«رفع الحصار» عن غزة. كما انتقد الناشط «الموقف غير الواضح» للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، «وهو عار على بلادنا».

 «وقف لإطلاق النار ولتسكت الأسلحة»
وقالت صوفي بينيه الأمينة العامة لاتحاد «سي جي تي» أكبر النقابات في البلاد «على فرنسا أن تدعو على الفور إلى وقف لإطلاق النار لتسكت الأسلحة».

في مرسيليا (جنوب شرق)، تجمع مئات الأشخاص قرب الميناء القديم. ووقف الجميع دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء الفلسطينيين. وفي تولوز (جنوب غرب) ضمت مسيرة صباحية 1200 شخص بحسب الشرطة و4000 بحسب «سي جي تي».

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في لندن، جرى تنظيم العديد من التجمعات بدلا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة. وفي شمال العاصمة البريطانية تظاهر المئات قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الذي يتعرض لانتقادات بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار. ومثل رئيس الوزراء ريشي سوناك يدعو إلى هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. 

 مجازر لعشرين ساعة يوميا
وقال المتظاهر عزيز رافضا الكشف عن اسمه الكامل «نحن هنا للضغط على الحكومة وعلى كير ستارمر كزعيم للحزب العمالي ليضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار». وأضاف الأردني الأصل البالغ 26 عاما «الهدنة تعني أن هناك أربع ساعات لا ترتكب فيها مجازر ثم مجازر لعشرين ساعة يوميا. هذا غير منطقي». ورفعت نيكوليتا (36 عاما) التي تعمل في القطاع الصحي لافتة كتب عليها «قصف مستشفى يرقى الى جريمة» ودعت إلى «وقف إطلاق النار» و«مفاوضات سلام» و«إنهاء الاحتلال». كما تم تنظيم تظاهرات أخرى في عدة مدن بريطانية.

وتظاهر نحو 300 ألف شخص السبت الماضي في لندن بحسب شرطة العاصمة البريطانية في أكبر تظاهرة تنظم في العاصمة البريطانية منذ 7 أكتوبر. ومذاك أحصت شرطة لندن توقيف 386 شخصا على خلفية النزاع، بينهم 253 شخصا على صلة بالتظاهرات.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 12300 شخص، بحسب حصيلة جديدة السبت لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

متظاهرون في لندن تضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة أمام منزل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، 18 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
متظاهرون في لندن تضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة أمام منزل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، 18 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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