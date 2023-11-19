فيلم «ستة أسابيع» المجري يحصد الجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

أسدل الستار، مساء أمس السبت، بمدينة سلا في المملكة المغربية، على فعاليات الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي لفيلم المرأة.

ونال جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وهي الجائزة الكبرى بالمهرجان فيلم «ستة أسابيع» للمخرجة نويمي فيرونيكا ساكوني من المجر، ويسرد الفيلم مأزق الفتاة صوفي التي تعلم بحملها بجنين غير مرغوب فيه، وتقرر التخلي عنه من خلال التبني المفتوح، ووفقاً للقانون المجري فإن أمامها ستة أسابيع لتغير رأيها.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة الخاصة لفيلم «بلاك بيرد بلاك بيرد بلاك بيري» للمخرجة الجورجية إلين نافرياني كما منحت جائزة العمل الأول للفيلم الأمريكي «رقصة فانسي» إخراج إريكا تريمبلاي.

وقدمت اللجنة تنويها خاصا بالفيلم المغربي «مطلقات الدار البيضاء» للمخرج محمد عهد بنسوده.

مسابقة الأفلام الوثائقية

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى فيلم «سبعة فصول شتاء في طهران» للمخرجة الألمانية ستيفي نيدرزول فيما نوهت لجنة التحكيم بالفيلم الكندي «كوروموسو - الأخت الكبرى» من إخراج حبيباتا أورامي وجيم دونوفاني.

ونال فيلم «قرعة دمريكان» للمخرج هشام ركراكي جائزة الجمهور للفيلم المغربي الطويل.

وقال مدير المهرجان عبداللطيف العصادي في حفل الختام الذي أقيم بسينما هوليوود «نودع هذه الدورة بعدما راكمنا الكثير من الخبرات والتجارب وحققنا مكتسبات وإضافات جديدة من أجل دعم حرية التعبير والتنوع الثقافي وقضية المناصفة في السينما».

وأضاف «استضفنا هذه السنة السينما المكسيكية المعاصرة، سينما تجدد نفسها باستمرار، دعما للهوية المكسيكية لتخليصها من الخضوع لإغراق الثقافة الأمريكية».

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وتابع «عرفت هذه الدورة كسابقاتها، لكن بنفس مضاعف، توطيد وتكريس البعد الثقافي لمهرجاننا المتمثل في توقيع الكتب المهتمة بسينما المرأة والقضايا الجمالية، وبالندوات واللقاءات والورشات الخاصة لتكوين الشباب وتحفيزه على الاهتمام بقضايا وحقوق المرأة بشكل عام».

وانطلق المهرجان، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق، في الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة أكثر من 30 فيلما.

يشار إلى أن المهرجانأنشئ العام 2004، تحت إشراف الملك محمد السادس بهدف الترويج لسينما المرأة وإبراز دور المرأة في السينما.