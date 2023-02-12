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«سينما المرأة» يستقبل «حظر تجول» الخميس 23 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 01:35 مساء
«سينما المرأة» يستقبل «حظر تجول» الخميس 23 فبراير
بوستر فيلم «حظر تجول» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يقيم «نادي سينما المرأة» الذي ينظمة المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبوالحسن، عرضا سينمائيا لفيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائيين والفنانين، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وفقا لبيان.

تدور قصة الفيلم حول «فاتن» التي خرجت من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، الذى أجبر «فاتن» على قضاء ليلتها عند «ليلى» والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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فيلم «حظر تجول» بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، تصوير عمر أبو دومة، ومدير فني عاصم علي، وتصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، وموسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

يشار إلى أن نادي سينما المرأة يقام شهريا، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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