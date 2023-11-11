بالأغاني «المقاومة ممكنة».. مطربو العرب يدعمون غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أغنية جماعية بعنوان «راجعين»، وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني،

في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقابل صمت عربي وعالمي.

يستعرض شريط الفيديو المصاحب للأغنية لقطات حقيقية من غزة، وصورا من تاريخ الاحتلال في فلسطين، بهدف توعية المشاهدين وتقديم الرواية الحقيقية لما جرى، والتي تتجاهلها وسائل الإعلام الغربية، ويهدف هذا المشروع الفني إلى تجسيد وحدة الفنانين وقوة وتضامنهم بصورة عملية، والتأكيد على موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية، وسيجري تخصي إيرادات العمل لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين.

الحجار: أعمالي بدافع الإحساس بالقضية

وشارك المطرب المصري علي الحجار بأغنية «سابع سما»، دعما للقضية، وكشف علي الحجار كواليس الأغنية بقوله في مداخلة تلفزيونية: «أنا عملت ما لا يقل عن 12 أغنية لفلسطين على مدى 45 سنة من احترافي الغناء، وكلها أعمال ليست من أجل الفلوس ولكن بدافع الانفعال والإحساس»، وأوضح الحجار أنه تحمس للأغنية بسبب تعبيرها عن اهتمام جيل الشباب بالقضية الفلسطينية قائلا: «ملحن الأغنية محمد ياسر شاب عمره 25 سنة هو كاتب وملحن الأغنية، وسمعتها بصوته بدون موسيقى لقيت فيها فطرة طيبة وإحساس وتأثر بالقضية»، وتابع: «كلنا كنا خايفين على جيل الشباب يكون مهموم بحاجات أخرى، وإن الأغنية تطلع من هذا الجيل ده يعبر عن كونهم مهتمين بالقضية».

وأعادت القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع يوتيوب نشر كليب أغنية «القدس دي أرضنا» للنجم عمرو دياب، بالتزامن مع الأحداث المأساوية التي تعيشها فلسطين وغزة، يستعرض الكليب محطات متعددة من نضال الشعب الفلسطيني، ومن أشهرها مشهد استشهاد الطفل محمد الدرة في أحضان والده سنة 2000، وأغنية «القدس دي أرضنا» من إنتاج روتانا، كلمات مجدي النجار، ألحان عمرو دياب، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج شريف صبري.

وكذلك طرح الفنان الكبير هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان «الهوية عربي»، على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وقد قام بوضع رسالة في أول الفيديو تقول: «إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلى أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد».

وقرر هاني شاكر وقف العمل على أغانيه الجديدة، وتأجيل عدد كبير من الحفلات التي كان يستعد لإحيائها الفترة القادمة، بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزة.

- كيت بلانشيت تدعو أمام البرلمان الأوروبي إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة

- الثقافة الفلسطينية في بيان يرصد أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الثقافي في غزة

- سيلينا غوميز: لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط

وفي السياق، أهدى مجلس القبائل والعائلات المصرية، أغنية جديدة بعنوان «فلسطين عربية»، لدعم الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، الأغنية أداء صوتي لكل من محمد سامي فريد وخالد محمد، ومونتاج محمود لبيب، وتتضمن الأغنية مشاهد من المجازر والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وصورا من الضحايا، من بينهم الطفل يوسف الذي كانت تبحث عنه والدته في المستشفى بنداء «يوسف حلو أبيضاني وشعره كيرلي»، والإعلامي وائل الدحدوح وهو يبكي على فقدان أسرته «بيحاربونا بقتل ولادنا، بيسكتونا بقتل ولادنا».

كما طرحت المغنية والملحنة المصرية من أصل نوبي نسمة هركي أغنية «من قلب فلسطين»، من كلمات عبد الله سيد، ونسمة هركي، وياسمين الحيوي، وتوزيع موسيقي أحمد الموجي، وجرت كتابتها ضمن ورشة كتابة الأغاني للشاعر الغنائي حازم ويفي.

وشارك أيضا المغني الشعبي المصري أحمد شيبة أيضا شارك بأغنية جديدة دعما للشعب الفلسطيني تحمل عنوان «قاتلنى وجاي تقول لي شالوم» على اليوتيوب.

الشافعي وسلسلة أغاني لدعم فلسطين

كما ساهم الملحن عزيز الشافعي والكاتب نصر محروس بأغنية «آه يا وطني» بصوت وفاء ونبيل، من توزيع أمير محروس، وتعد هذه الأغنية اللحن الثالث للشافعي عن فلسطين خلال العدوان الأخير، بعد أغنية «قولوا لولادكوا» التي غناها بصوته إضافة إلى تلحينها وكتابة كلماتها، وأغنية «يا ضمير العالم» من ألحانه وكلماته، وتضم الأغنية جزءا باللغة الإنجليزية

كما غني المطرب الشاب يونس مرسي أحدث أغانيه بعنوان «فلسطيني شجاع» علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل غزه، والأغنية من كلمات إسلام البدري وألحان يونس وتوزيع مونتي وإنتاج يحي مرسي ريتال ميوزك، وقد وجه صناع العمل المحتوي للدعم النفسي والمادي، وأكدوا أن كامل الأرباح ستذهب لمساعدة الفلسطينيين.

رسالة من أطفال غزة: «فكروا فينا»

وكذلك طرح المطرب والملحن زياد برجي عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية جديدة تحمل اسم «فكروا فينا»، كرسالة من أطفال غزة إلى العالم، ويبدأ كليب الأغنية برسالة تقول: «عندما تكون الطفولة مهددة فالإنسانية حتما بذاتها تكون مهددة. رسالة إنسانية إلى ما تبقى لنا من هذه الإنسانية. رسالة من أطفال غزة وكل فلسطين إلى كل العالم. وعذرا لمرارة المشاهد فالحقيقة غالبا ما تكون مرة».

كما عبر الفنان أحمد سعد عن دعمه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب ببث أغنية تحمل عنوان «غصن الزيتون»، تقول كلماتها: «غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم، و الطفل شايل لعبته، وفى قلبه شايل ألف هم»

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية جديدة بعنوان «الشعب البطل» من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.

كما طرحت الفنانة الكويتية حنين حامد عبر «يوتيوب» أغنية جديدة بعنوان «مع الحق الفلسطيني»، من كلمات الهادر، وألحان فهد الناصر، وتوزيع وماستر بشار الهندي، وتقول كلمات الأغنية: «أنا كويتية وفيني.. عقيدة دمي وديني.. قضيّتكم قضّيتنا.. والأقصى سر دمعتنا.. مع الحق الفلسطيني.. أنا كويتية وفيني».