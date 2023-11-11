  • Alwasat News
Atwasat

سيلينا غوميز: لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 07:46 مساء
سيلينا غوميز: لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط
المغنية الأميركية سيلينا غوميز (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز إنها بحاجة إلى استراحة من «إنستغرام»، وستقوم بحذف حسابها، خاصة بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

جاء ذلك بعد الحملة التي واجهتها من قبل وسائل إعلام، حيث أعلنت شركة مستحضرات التجميل التي تملكها غوميز، دعمها قطاع غزة، من خلال التبرع إلى جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى التبرع لليونيسف، للمساعدة في توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال غزة.

غوميز تتبرع بدولار لمكافحة «كورونا» بعد أي طلب من متجرها
سيلينا غوميز تندّد بالتأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي
«سيلينا غوميز» : إنستغرام أفقدني الثقة فى نفسي

وجاء في المنشور «لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط»، وتابعت «قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الاحتياجات الأساسية».

أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم
وأضافت «عدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال» وناشدت بضرورة «حماية المدنيين الفلسطينيين»

وكتبت غوميز أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي «أخذت استراحة من مواقع التواصل، قلبي ينكسر عند مشاهدة كل الرعب والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم، نحن بحاجة لحماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف للأبد، أنا أسفة إذا كانت كلماتي ليست كافية للجميع». وختمت كلمتها قائلة: «أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم لكن هذا المنشور لن يفعل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هنا غزة» في ضيافة مسرح الكشاف (صور)
«هنا غزة» في ضيافة مسرح الكشاف (صور)
د. عمر لطفي العالم يناقش العلاقة بين القرآن واللغة في مجمع اللغة العربية بطرابلس
د. عمر لطفي العالم يناقش العلاقة بين القرآن واللغة في مجمع اللغة ...
موسيقى الـ«بوب» الكورية تغزو كوبا موطن «السالسا»
موسيقى الـ«بوب» الكورية تغزو كوبا موطن «السالسا»
منشآت عسكرية تتحول معارض فنية في تايوان
منشآت عسكرية تتحول معارض فنية في تايوان
«طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر الفاطمي» كتاب جديد عن دار الفرجاني للنشر
«طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر الفاطمي» كتاب جديد عن دار الفرجاني...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
عودة الروح إلى نادي القصة المصري
عودة الروح إلى نادي القصة المصري...
المزيد
إدانة مصمم الأزياء بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء الجنسي
إدانة مصمم الأزياء بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء الجنسي...
بداية مخيبة لـ«ذي مارفلز» على الرغم من تصدره شباك تذاكر هوليوود
بداية مخيبة لـ«ذي مارفلز» على الرغم من تصدره شباك تذاكر ......
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء ......
«طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر الفاطمي» كتاب جديد عن دار الفرجاني للنشر
«طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر الفاطمي» كتاب جديد عن دار ......
منشآت عسكرية تتحول معارض فنية في تايوان
منشآت عسكرية تتحول معارض فنية في تايوان...
المزيد