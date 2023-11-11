سيلينا غوميز: لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المغنية الأميركية سيلينا غوميز إنها بحاجة إلى استراحة من «إنستغرام»، وستقوم بحذف حسابها، خاصة بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها على الأوضاع الحالية بين إسرائيل وفلسطين.

جاء ذلك بعد الحملة التي واجهتها من قبل وسائل إعلام، حيث أعلنت شركة مستحضرات التجميل التي تملكها غوميز، دعمها قطاع غزة، من خلال التبرع إلى جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى التبرع لليونيسف، للمساعدة في توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال غزة.

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وجاء في المنشور «لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط»، وتابعت «قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الاحتياجات الأساسية».

أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم

وأضافت «عدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال» وناشدت بضرورة «حماية المدنيين الفلسطينيين»

وكتبت غوميز أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي «أخذت استراحة من مواقع التواصل، قلبي ينكسر عند مشاهدة كل الرعب والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم، نحن بحاجة لحماية جميع الناس، وخاصة الأطفال، ووقف العنف للأبد، أنا أسفة إذا كانت كلماتي ليست كافية للجميع». وختمت كلمتها قائلة: «أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم لكن هذا المنشور لن يفعل».