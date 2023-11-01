بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط

انتهت الفنانتان التشكيليتان مريم بازينة ونادية العابد، بالتعاون مع الفنان عادل سالم خلال اليومين الماضيين من رسم جدارية فسيفسائية احتضنتها أروقة المعهد العالي لتقنيات الفنون.

وتعد اللوحة أكبر جدارية زجاجية في ليبيا، بحسب تصريح الفنانة مريم بازينة لـ«بوابة الوسط»، وأضافت أن العمل مستوحى من منظر الطبيعة إذ يجمع بين أمواج البحر وشروق الشمس.

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وعن العناصر المستخدمة أفادت بازينة باعتمادهم على مادة الزجاج وتلوينها وتقطيعها إلى أحجام صغيرة، كذلك مادة لاصقة للجدار ومواد جيرية، كما زيّن الإطار بالحصحاص الصغير البني.

بعد آخر للتكوين الفني

يذكر أن العمل على الجدارية استمر على مدى ثلاثة أسابيع جرى خلالها إعداد الاسكتشات وتخطيط العمل وتعشيق الزجاج بعد تلوينه وقصه لقطع صغيرة، بحيث أصبحت الجدارية تركيبة فنية متفردة آسرة ومميزة وتدعو للوقوف والتأمل، ذات أسلوب يتسم بالقوة والقدرة والثراء اللافت، وينبىء عن إدراك وفهم للتدرج اللوني في إيقاع متدفق جميل وبانوراما انسيابية لائقة وطاقة رومانتيكية عميقة لبناء تجريدي مباشر، وبُعد آخر للتكوين الفني.

الفنان التشكيلي عادل سالم، المشرف على المشروع الفني. (فيسبوك)

مراحل رسم أكبر جدارية في ليبيا. (فيسبوك)

مراحل رسم أكبر جدارية في ليبيا. (فيسبوك)

مراحل رسم أكبر جدارية في ليبيا. (فيسبوك)