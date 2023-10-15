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«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:54 مساء
«ترميم الذاكرة» في ضيافة دار الفنون
الفنان التشكيلي الليبي عادل معيتيق في افتتاح معرضه «ترميم الذاكرة»، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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افتُتح، أمس السبت، معرض فني تحت عنوان «ترميم الذاكرة.. تخطيطات مبدئية لترميم ذاكرة الوطن» للتشكيلي الليبي عدنان معيتيق، برواق دار الفنون، بمدينة طرابلس.

المعرض تخطيطات مبدئية يراها الفنان لازمة فنية لترميم ذاكرة الوطن، احتفت لوحات معيتيق بالمكان والتاريخ والإنسان، على نقيض معرضه السابق «أحلام ما بعد الحرب»، وعلي نحو مغاير لتحبيراته السابقة.

يُخضع معيتيق رؤيته الجديدة لمزج بين المادة والروح عبر ألوان الأبيض والأسود والأحمر في نسيج ثقافة المكان، حيث يستنطق كل منهما الآخر «المكان والألوان»

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 ويوثق من جانب آخر مظاهر وشواهد عناصر الترميم وروافدها مثل الأبواب الموصدة، والأقفال، وبعض العلامات المهترئة التي في طريقها إلى الزوال، منها النخل، والنساء بالفراشية، والرجال في رحلة السوق اليومية، إضافة إلى حروف بالكتابة الليبية القديمة.

المعرض الرابع لمعيتيق
ويعد هذا المعرض هو الرابع للفنان عدنان معيتيق، الذي يحاول فيه بحبر على ورق وأقلام، إعادة بناء وترميم المعالم التي حفظتها الذاكرة، ويستمر حتى يوم الثلاثاء.

عدنان بشير معيتيق فنان تشكيلي من مواليد 1968 مدينة مصراته في ليبيا, له عديد المعارض والمشاركات الدولية، ومنها ورشة الفنون التشكيلية بليفربول بالمملكة المتحدة سنة 2007، ومخيم الفنون التشكيلية بتركيا - كابادوكيا 2010، ومهرجان المحرس بتونس في سنوات 2005 و2009.

وكتب العديد من المؤلفات حول الفنون التشكيلية نشرت في المواقع الفنية والصحف والمجلات الورقية ومنها صحيفة القدس العربي والعرب اللندنية ومجلة التشكيلي الإلكترونية وموقع فنون،  ومنها كتاب «مكامن الضوء»، وكتاب «رياحين» عن التشكيل العربي المعاصر.

جانب من الحضور في افتتاح معرض «ترميم الذاكرة»، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من الحضور في افتتاح معرض «ترميم الذاكرة»، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
جانب من معرض «ترميم الذاكرة» بدرواق الفنون - طرابلس، السبت 14 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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