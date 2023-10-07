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درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:28 صباحا
درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية
مغني الراب الكندي درايك في لوس أنجليس، في 4 يونيو 2019. (أ ف ب)
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أعلن مغني الراب الكندي درايك، أمس الجمعة، أنه سيأخذ استراحة «لعام أو أكثر» من مسيرته الموسيقية «للتركيز»على صحته، مشيراً إلى أنه يعاني «مشاكل معوية».

وقال في برنامجه الإذاعي «تايبل فور وان»: «ربما سأتوقّف عن إنتاج الموسيقى لفترة معيّنة، سأكون صادقاً: عليّ التركيز على صحتي لأستعيد نشاطي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المغني البالغ 36 عاما أن وضعه «ليس خطراً» فهو يعاني «مشاكل معوية كثيرة» منذ سنوات عدة، وأشار إلى أن لديه أموراً أخرى ينجزها، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

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وقال «سأغلق الاستوديو لوقت معيّن»، لافتاً إلى أن توقّف مسيرته ربما سيكون «لعام أو أكثر بقليل».

وأُرجئت حفلات كثيرة له كانت مُرتقبة في الولايات المتحدة، على ما ظهر عبر موقعه الإلكتروني ومنصة «تيكت ماستر»، إلا أنّ الحفلتين المقررتين الجمعة والسبت في تورونتو يبدو أنّهما لن تُلغيا.

ألبوم جديد في نفس يوم الإعلان
ويأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أصدره فيه ألبومه الجديد «فور آل ذي دوغز»، وتولّى نجله البالغ خمس سنوات إنجاز صورة غلاف الألبوم، فيما ظهر في المقطع المصوّر لأغنية «8 ايه ام إن شارلوت».

ويذكر أن درايك شخصية بارزة في ثقافة البوب، يُنسب إليه لنشر صوت تورنتو في صناعة الموسيقى وإعلاء صوت كندا الموسيقي في مقابل أميركا، ويشار أن مدينة هيوستن في تكساس أعلنت 10 يونيو «يوم دريك».

يأخذ عليه البعض رومانسية لا تتناسب مع موسيقى الراب، بينما تتكاثف شعبيته على وسائل التواصل لنفس السبب.

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