وفاة القائد السابق لفرقة «سماش ماوث» ستيف هارويل عن 56 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي المؤسس والقائد السابق لفرقة «سماش ماوث» الأميركية، ستيف هارويل، المعروفة عالمياً بأغنيتيها «آل ستار» و«ووكين أون ذي صن»، عن 56 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن وكيل الفرقة الإثنين للصحافة المتخصصة.

وتلقى المغني، الذي ترك الفرقة العام 2021 لأسباب صحية، رعاية تلطيفية منذ أيام، وتُوفي في منزله في بويزي بولاية أيداهو في شمال الولايات المتحدة، «محاطًا بعائلته وأصدقائه»، وفق ما أشار مدير أعمال فرقة «سماش ماوث» روبرت هايز في بيان أرسله إلى مجلة رولينغ ستون. وأوضح هايز أن هارويل توفي بسبب مضاعفات طبية ناتجة عن مرض الكبد.

وُلد ستيف هارويل في العام 1967، وأسس فرقة «سماش ماوث» في كاليفورنيا في العام 1994 مع كيفن كولمان على الدرامز، وغريغ كامب على الغيتار، وبول دي ليسل على البيس. وبحسب الاختصاصيين في الموسيقى، فإن الفرقة التي لا تزال موجودة تعزف مزيجًا من موسيقى البوب والروك والسكا والبانك.

فرقة «سماش ماوث» حققت شهرة عالمية

وحققت فرقة «سماش ماوث» شهرة عالمية في العام 1997 مع ألبوم «فوش يو مانغ» والأغنية الناجحة «ووكين أون ذي صن»، التي اعتبر هارويل في تصريحات لمجلة رولينغ ستون في العام 2019 بأنها «غيّرت الموسيقى وطريقة استماع الناس إليها»، بفضل هذا «الصوت الذي أوجدناه» والذي «لم يتمكن أحد من تقليده».

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بعد ذلك بعامين، في العام 1999، حققت الفرقة نجاحًا آخر مع أغنية «آل ستار» من ألبوم «أسترو لاونج»، التي رُشحت لجوائز غرامي واستُخدمت في الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير «شريك». وبحسب جريدة نيويورك تايمز، بُثت أغنية «آل ستار»، التي قُدمت في نسخ متعددة على مدار ما يقرب من 25 عاماً، نحو مليار مرة على منصة سبوتيفاي.

وفي بيانه، أشاد روبرت هايز بالمغني «ذي الصوت الأيقوني»، الذي غادر الفرقة في أكتوبر 2021 بعد حفلة موسيقية في ولاية نيويورك حيث وجه إهانة إلى الجمهور.