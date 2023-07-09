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فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 11:48 صباحا
فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها
فنان يستخدم عبوة رذاذ لإنجاز جدارية بصور أعضاء فرقة «بي تي إس» في سيول، 12 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أصدرت فرقة «بي تي إس» الموسيقية مذكراتها في بلدها كوريا الجنوبية الأحد، احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في حدث انتظره معجبوها بفارغ الصبر. 

وقالت عقيلة، وهي ماليزية مولعة بالفرقة، أمام مكتبة كيوبو في غوانغهوامون، إحدى أكبر مكتبات سيول: «أتيت إلى هنا منذ التاسعة صباحاً، وحصلت أخيراً على الكتاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

10 سنوات لـ«بي تي إس»
شارك الصحفي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء بالفرقة في كتابة «Beyond the Story: 10-Year Record of BTS» (ما وراء القصة.. 10 سنوات لفرقة بي تي إس)، بحسب دار «فلاتيرون بوكس» ناشرة الكتاب الذي يُطرح أيضاً في الولايات المتحدة، وتصدّر قائمة أفضل الكتب مبيعاً على «أمازون» بفضل الطلبات المسبقة. واختير تاريخ التاسع من يوليو لنشر هذه المذكرات تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ARMY (آرمي)، المنظمة الخاصة بمعجبي الفرقة حول العالم.

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نجحت فرقة «بي تي إس»، التي ظهرت للمرة الأولى في 13 يونيو 2013، في نشر الموسيقى الكورية الجنوبية بجميع أنحاء العالم، وحصدت مليارات الدولارات بفضل قاعدتها الجماهيرية العالمية الواسعة. ولمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقها، صدرت مجموعة طوابع خاصة بالفرقة في مايو الماضي، ونفدت سريعاً بعد ثلاث ساعات فقط على طرح قطعها، البالغ عددها 120 ألفاً.

وتأخذ الفرقة استراحة حاليا، لأن اثنين من أعضائها يؤديان الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

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