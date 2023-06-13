الذكاء الصناعي يعيد البريطاني جون لينون للغناء

القاهرة - بوابة الوسط

صرح النجم السابق في فرقة البيتلز بول مكارتني بأنه من المتوقع خلال هذه السنة صدور أغنية جديدة لزميله الراحل جون لينون جرى إنتاجها باستخدام الذكاء الصناعي.

وأوضح مكارتني، الثلاثاء، أنهم انتهوا من إنجاز هذه العمل، وأن الذكاء الصناعي اعتمد على صوت لينون، المأخوذ من شريط قديم، في إنتاجه الأغنية الجديدة، وفق وكالة «فرانس برس».

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تعد فرقة الروك الغنائية البريطانية «البيتلز» من أكبر الفرق الموسيقية نجاحاً، وأشهرها في تاريخ الموسيقى الشعبية، حيث أحرزت المرتبة الأولى في قائمة أفضل فناني التاريخ التي أصدرتها مجلة «رولينغ ستون». كما ضمت أيضا مجلة «تايمز» فرقة البيتلز في قائمة «الأشخاص المئة الأكثر أهمية وتأثيراً في القرن العشرين».

