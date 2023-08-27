وفاة المقدم التليفزيوني الأميركي الشهير بوب باركر عن 99 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط

توفي بوب باركر، مقدم برنامج الألعاب الشهير «The Price is Right»، الذي بدأ تقديمه في العام 1972 على التليفزيون الأميركي، واستمر على مدى أكثر من 35 سنة، عن 99 عاماً.

وقال وكيل أعماله في بيان، نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه: «بحزن عميق نعلن أن أعظم مقدّم برامج على الإطلاق، بوب باركر، قد غادرنا».

وتوفي الحائز 19 جائزة «إيمي»، أبرز المكافآت التليفزيونية الأميركية، لأسباب طبيعية بمنزله في هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.

شهرة واسعة

حقق باركر شهرة في البداية من خلال تقديم لعبة «Truth or Consequences» (تروث أور كونسيكونسز) بين 1956 و1975، وسرعان ما جعلته جاذبيته وسحره أحد المقدّمين المفضّلين لدى المشاهدين الأميركيين، واستمر في تقديم هذه اللعبة حتى العام 2007.

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وعُرف باركر أيضاً بنشاطه في مجال الرفق بالحيوان، وكان يُنهي دائماً حلقات برنامج «ذي برايس إز رايت» بالعبارة نفسها «عقّموا حيوانكم الأليف!».

وسُميت سفينة القيادة السابقة التابعة لمنظمة «سي شيبرد» Sea Shepherd غير الحكومية، التي تكافح خصوصاً ضد صيد الحيتان، على اسم بوب باركر، بعدما تبرّع بـ5 ملايين دولار للمنظمة، بحسب الوكالة الفرنسية.