إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأت شركة «وارنر براذرز» إلى السنة المقبلة الموعد المرتقب لطرح ثلاثة من أفلامها، من بينها الجزء الثاني من شريط الخيال العلمي «دون» (Dune: Part Two)، وهو ما يعد من أكبر التغييرات إلى الآن في برمجة العروض السينمائية، في وقت يتواصل فيه إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود، وفق وكالة «فرانس برس».

موعد جديد لطرح «دون: بارت تو»

حددت «وارنر» 15 مارس 2024 موعداً جديداً لطرح «دون: بارت تو» الذي كان يُفترض أساساً أن تبدأ عروضه في 3 نوفمبر المقبل. في حين أصبح أبريل 2024 بدلاً من مارس تاريخ إطلاق فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير». وأوردت الصفحتان الرسميتان للفيلمين على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً)، الجمعة، الموعدين الأساسيين والجديدين لعرضهما.

كذلك أجّلت «وارنر» من أبريل 2024 إلى ديسمبر طرح فيلم الرسوم المتحركة «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي وار أوف ذي روهيريم» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim). جاء إعلان تأجيل الأفلام الثلاثة بينما يتواصل إضراب نقابتي كتّاب السيناريو والممثلين، سعياً إلى تحسين الأجور، وتحقيق مطالب أخرى.

- المفاوضات تتعثر مجددا بين كتاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود

- تأجيل حفل جوائز «إيمي» إلى يناير بسبب إضراب هوليوود

ويحظر الإضراب على الممثلين المشاركة في تصوير أي أفلام تنتجها الشركات الهوليوودية الكبرى أو منصات البث التدفقي أو الترويج لها، مما يعني أن نجمي «دون 2» زيندايا وتيموتيه شالاميه لن يسهما في حملته التسويقية. وسبق أن أرجئ إلى أبريل 2024 طرح فيلم «تشالنجرز» (Challengers)، وهو أيضاً من بطولة زيندايا التي يبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» أكثر من 180 مليوناً، وألغي عرضه العالمي الأول الذي كان مقرراً أن يُفتَتَح به مهرجان البندقية السينمائي.

بدأ كتّاب السيناريو الهوليووديون إضراباً في مايو الفائت، وما لبث الممثلون أن حذوا حذوهم في يوليو. ولم تشهد هوليوود منذ العام 1960 مثل هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة التي أوقفت عجلة الإنتاج فيها بصورة شبه كاملة. بينما وصلت مفاوضات الطرفين مع شركات الإنتاج إلى طريق مسدود، ولم تشهد أي تقدم ملموس.

وكان من المتوقع أن يكون «دون: بارت تو» من أبرز الأفلام المنافسة على جوائز الأوسكار السنة المقبلة، بعدما فاز الجزء الأول من الفيلم، الذي اقتبسه المخرج الكندي دوني فيلنوف عن سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت، بست جوائز من عشر فئات رُشّح فيها. لكنّ عرضه في مارس قد يؤثر سلبياً على فرصه في الفوز، إذ درجت العادة على إطلاق الأفلام الأوفر حظاً في الفوز مع اقتراب نهاية كل سنة.

وفي يوليو الفائت، أرجأت شركة «سوني بيكتشرز» إلى 2024 اثنين من أبرز أفلامها التي كان يُفترض أن تُطرح في 2023، وهما جزء جديد من «غوست باسترز»، وعمل مقتبس من الشرائط المصوّرة «كرايفن ذي هانتر» (Kraven the Hunter).

تأجيل «سبايدر-مان: بيوند ذي سبايدر فيرس»

كذلك أعلن تأجيل فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر-مان: بيوند ذي سبايدر فيرس» (Spider-Man: Beyond the Spider Verse)، وهو الأخير في ثلاثية نالت استحسان النقاد، حيث كان من المقرر عرضه في مارس 2024، لكنّ أي موعد جديد لم يُحدَد. ويطالب الكتّاب والممثلون المضربون برفع رواتبهم، والحصول على ضمانات فيما يخص استخدام الذكاء الصناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من تأليف نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.

وقد توقف تصوير عدد كبير من الأفلام وإنتاجها بسبب الإضراب، بينما أرجئت حفلة توزيع جوائز «إيمي» التليفزيونية قرابة أربعة أشهر، وحُدد منتصف يناير 2024 موعداً لها.