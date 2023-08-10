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تأجيل حفل جوائز «إيمي» إلى يناير بسبب إضراب هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 06:37 مساء
تأجيل حفل جوائز «إيمي» إلى يناير بسبب إضراب هوليوود
إضراب ينفذه كتاب السيناريو والممثلون في هوليوود يلقي بظلاله على حفل جوائز «إيمي» (أرشيفية: الإنترنت)
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أُرجئت حفلة توزيع جوائز «إيمي»، المكافآت الأرقى في المجال التلفزيوني الأميركي، قرابة أربعة أشهر، على ما أفاد الخميس منظمو هذا الحدث، في وقت تشهد هوليوود إضرابًا ينفذه كتاب السيناريو والممثلون منذ 100 يوم، وأدى إلى شلل الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت كل من قناة «فوكس» وأكاديمية التلفزيون، في بيان مشترك، أن احتفال توزيع الجوائز المعادلة تلفزيونيًا للأوسكار السينمائية الذي كان مقرراً في 18 سبتمبر، سيُقام في منتصف يناير 2024.

ودعت استوديوهات هوليوود كتاب السيناريو لاستئناف المفاوضات، بين اتحاد كتاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل.

 وفي يوليو، تفاقمت الأزمة في هوليوود مع انضمام الممثلين إلى الإضراب، إذ يطالبون بتحسين رواتبهم وتوفير ضمانات لهم في ما يتعلق باستخدام الذكاء الصناعي. وفي ظل هذا التحرّك الاجتماعي المزدوج الذي لم تشهده هوليوود منذ العام 1960، توقفت كل الأفلام والمسلسلات تقريباً، وفق وكالة «فرانس برس».

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