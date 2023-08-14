«60 سنة دراما».. عنوان مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

القاهرة - بوابة الوسط

عقد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، مؤتمرًا صحفيًا لاحتفالية «60 سنة دراما»، مساء أمس الأحد، بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر، والإعلان عن الأعمال المشاركة في المهرجان الذي يقام على مدار يوم واحد في العلمين 24 أغسطس، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، والتي شهدت حضورًا فنيًا كبيرًا. نقلا عن موقع «الهيئة الوطنية للإعلام».

وتنطلق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، ومن المقرر أن يجري تكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما.

وأقيمت الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي في مركز المنارة، وحضر حفل تسليم الجوائز عدد كبير من النجوم وجري تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية عبر تاريخها، خاصة النجوم الكبار.