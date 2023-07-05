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فرانس برس: وفاة الروائي الفنلندي ميكي ليوكونن عن 33 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 06:28 مساء
فرانس برس: وفاة الروائي الفنلندي ميكي ليوكونن عن 33 عاماً
الكاتب الفنلندي ميكي ليوكونن. (أرشيفية: الإنترنت)
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توفيّ الكاتب الفنلندي ميكي ليوكونن الذي يُعدّ أحد أبرز نجوم الأدب في بلده عن عمر يناهز 33 عاماً، على ما أعلنت الأربعاء دار «WSOY» التي تتولى نشر مؤلفاته، ولم تفصح دار النشر عن سبب الوفاة، وامتنعت لدى تواصل وكالة «فرانس برس» معها عن الإدلاء بأية تفاصيل، معللة ذلك باحترام خصوصية عائلة الكاتب.

وسبق ليوكونن أن أصدر رغم صغر سنه ثلاثة دواوين شعرية وأربع روايات أبرزها بعنوان «O» ورواية رسوم، ونالت أعماله استحسان النقاد وحصلت على عدد من الجوائز، وأشارت دار النشر في بيانها إلى أن كتابات ليوكونن تجمع بين «رياح الأدب التجريبي العالمي وإتقان اللغة الفنلندية»، مضيفةً أن أعماله مليئة بـ«الاستعارات الفخمة والأشخاص المهووسين الذين يحاولون شق طريقهم في الحياة».

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وكان ميكي ليوكونن يجاهر بمشاكل الصحة النفسية التي يعانيها. وفي نهاية شهر مايو، أوضح في منشور على إنستغرام الصعوبات التي واجهها أخيراً. وكتب «كل ما يمكنني فعله هو الاستلقاء على الأرض وإخراج هذا الشعور السيئ الذي لا يلبث أن يعود بعد لحظة»، وأعلنت الدار أن روايته الخامسة «Vierastila» ستُنشر بعد وفاته في الخريف المقبل.

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