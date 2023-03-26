حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاءً رمضانيًا بعنوان «رحمن ورحيم»، تعاون في كلماته مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، ومع الموزع كريم أسامة.

ويقول مطلع الدعاء:

ده عظيم وكريم.. رحمن ورحيم.. الله الله الله

ده غفور ورؤوف.. تواب وصبور.. الله الله

هو حامينا.. الله.. وبنوره هادينا.. الله

خيره مالينا.. الله الله.. هو رازقنا.. الله

هو اللي خالقنا.. الله.. هو حبيبنا.. الله الله

ويحمل دعاء «رحمن ورحيم» كلمات متيقنة بقرب رب العالمين دائما، خاصة وأنه الستار والحافظ وهو الغفور الرحيم، حيث يقول في المقطع الثاني منه:

نبعد ونغيب.. ندعيك يا مجيب

نلاقيك جنبنا على طول

مش عايزة سؤال.. عالم بالحال

دايمًا من غير ما نقول

نغلط يستر.. الله

ما هو رحمته أكبر.. الله

دايمًا يغفر.. الله الله

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وعرض الجسمي دعاء «رحمن ورحيم» في قناته الرسمية على «يوتيوب»، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات والمكتبات المتخصصة في العرض والبث.