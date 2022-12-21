حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بأمنيات الخير والتفاؤل في العام الجديد 2023، افتتح الفنان الإماراتي حسين الجسمي إصداراته الغنائية في السنة الجديدة من بوابة اللون الغنائي المصري كلامًا ولحنًا، واضعًا لمساته الإبداعية في تلحينها وغنائها.

تحمل الأغنية عنوان «يا رب تكون بخير»، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله الذي زادها عذوبة وجمالًا بعملية المكس والماستر، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي، وفقًا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:

يارب تكون بخير

دي أهم حاجة عندي

بعديها حاجات كتير

إنسى الزعل وعديِ

بَعدك فضي المكان

واتقفِلت البيبان

تم عرض أغنية «يا رب تكون بخير» من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصريًا عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع «يوتيوب»، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.