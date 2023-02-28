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حسن مالك يشارك في رمضان المقبل بـ«رشيد»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 01:30 مساء
حسن مالك يشارك في رمضان المقبل بـ«رشيد»
الممثل الشاب حسن مالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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يشارك الممثل المصري الشاب حسن مالك في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل «رشيد»، وهو التعاون الثاني له مع الفنان محمد ممدوح، بعد مسلسل «خلي بالك من زيزي»، الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2021.

«رشيد» من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه حول «رشيد» محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأسا على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن، ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله وتامر نبيل وخالد كمال، وفقا لبيان.

ويُعد مسلسل «رشيد» المشاركة الثالثة لحسن مالك في الموسم الرمضاني، بعد أن لفت إليه الأنظار في مسلسل «خلي بالك من زيزي» من خلال شخصية «سراج» طالب الهندسة الذي يلجأ إليه أستاذه الجامعي ليساعده على حل مشكلاته الشخصية لما يتمتع به من ذكاء اجتماعي.

وسبقه مسلسل «لعبة النسيان» والذي جسد من خلاله شخصية «مازن» المراهق المصاب بمرض السكري وتأثير ذلك على حياته وصحته النفسية.

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وأخيرا شارك حسن في فيلم «المطاريد» الذي يعرض حاليا في دور السينما، ويشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصار وتارا عماد وطه الدسوقي ومحمود الليثي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.

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