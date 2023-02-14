غادة رجب تطرح «كل الحب ده» لمناسبة عيد الحب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت المطربة المصرية غادة رجب أغنيتها الجديدة «كل الحب ده» لمناسبة عيد الحب، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية.

«كل الحب ده» من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، وفقاً لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:

معقوله كل الحب ده.. هو أنا بحلم ولا إيه

مقدرش أنا على كل ده.. ده كتير عليا اللي إحنا فيه

معقول بقيت ليا أنا.. شكلي حبيبي في يوم دعيت

مفتوحلي فيه باب السما.. خليك هنا على طول يا ريت

حبيبي جنبي وبلمسه.. مبقاش خلاص عني بعيد

كل أما حلم نخلصه.. نرجع ونحلم من جديد

هنعيش سوا وأنا بوعدك.. وأنا عارفة إن الوعد دين

هتعب علشان بس أسعدك.. متخافش أبدا من السنين

الضحكة دي أنا شوفتها.. في خيالي قبل ماشوف عنيك

وأهي كل حاجة في وقتها.. دلوقتي وقت إن أبقى ليك

ويا كل حاجه بحبها.. عمري اللى باقي ما بين إيديك

ويا جنة لما دخلتها.. نسيتني كل الدنيا بيك

حبيبي جنبي وبلمسه.. مبقاش خلاص عني بعيد