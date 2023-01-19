الفرنسي كلايدرمان: سعيد بعودتي إلى مصر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب عازف البيانو الفرنسي العالمي ريتشارد كلايدرمان عن سعادته بالعودة إلى مصر مرة أخرى، ولكن هذه المرة كضيف على الحفل الخيري والختامي الذي يقيمه سنويا المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي «BGICS».

الحفل يقام تحت شعار «الإبداع والابتكار»، الجمعة، داخل أحد فنادق التجمع الخامس (شرق القاهرة).

وقال كلايدرمان «سعيد جدا بالرجوع مرة أخرى للعزف في مصر، فلم تكن السنوات الماضية ممتعة علي الجميع بسبب جائحة كورونا، ولكن الموسيقى ساعدتنا في إعطائنا القوة والصبر، خصوصا مع الذين يحاربون مرضهم، ولهذا أنا سعيد بدعوة الدكتور هشام الغزالي لأكون ضيفا على المؤتمر، وأساعد في شفاء تلك السيدات من أمراضهن، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعا».

- ريتشارد كلايدرمان يحيي حفلا خيريا لمرضى السرطان في مصر

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس المؤسسة العلمية لمرضي أورام الثدي والنساء «BGICS»، سعادته بحضور كلايدرمان لمصر الذي أبدى موافقة فورية على المشاركة في الحفل الخيري الذي تذهب أرباحه لدعم وتحسين نوعية حياة المرضى المتأثرات بهذا المرض من خلال القيام بمبادرات دولية، ومشاركة خبراتهم في تنفيذ التجارب والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إدارة سرطان الثدي وأمراض النساء بهدف رعاية المرأة، مشددا «حلمنا الدائم في المؤسسة أن تكون مصر خالية من السرطان».