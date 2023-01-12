ريتشارد كلايدرمان يحيي حفلا خيريا لمرضى السرطان في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

يحيي عازف البيانو الفرنسي ريتشارد كلايدرمان حفلا خيريا تحت عنوان «الإبداع والابتكار» لصالح المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء «BGICS»، وذلك يوم 20 يناير الجاري بأحد فنادق التجمع الخامس (شرق القاهرة).

وقال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس «BGICS»: «الفنان ريتشارد كلايدرمان يعود إلى مصر مرة أخري بعد أن قدم حفلا العام 2020، كما أقام حفلا موسيقيا خاصا جدا في العام 2016 بمصر احتفالا بمرور 40 عاما على حياته المهنية الهائلة، فلم يمانع من المشاركة بحفلنا الخيري الذي تذهب أرباحه لدعم وتحسين نوعية حياة المرضى المتأثرين بهذا المرض من خلال القيام بمبادرات دولية، ومشاركة خبراتهم في تنفيذ التجارب والتوصل لتوافق في الآراء بشأن إدارة سرطان الثدي وأمراض النساء بهدف رعاية المرأة، فحلمنا الدائم في المؤسسة أن تكون مصر خالية من السرطان»، وفقا لبيان.

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وأضاف الغزالي «المؤتمر هذا العام يقام علي مدار يومين هما 19 و20 يناير الجاري، بحضور ما يقرب من 180 عالما وخبيرا أجنبيا من نحو 75 دولة، وستخصص أرباح الحفل للتبرعات لصالح مرضى السرطان والابتكار فى علاج وتشخيص هذا المرض، كما سيشهد المؤتمر لقاء مع خبراء الأورام الأفارقة في جلسة بمشاركة Pan Africa Cancer Alliance، كما يعتبر المؤتمر نقطة تلاقي حيوية وجسرًا لأطباء الأورام وغيرهم من الذين شاركوا بوضع نهج متعدد التخصصات للعبور إلى المستقبل في محاولتنا للتغلب على السرطان، ونسعى جاهدين من أجل تعريف الجمهور بالأورام، وتمكن المؤتمر من استقطاب أكثر من 2000 مندوب من جميع أنحاء العالم».

أمير الرومانسية

يشار إلى أن عازف البيانو العالمي كلايدرمان اشتهر بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أميركا الأولى السابقة نانسي ريغان هذا اللقب، زوجة رونالد ريغان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأميركية، لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، من بينها موسيقي فيلم «titanic»، ومقطوعة «love story»، والعديد من المقطوعات الفنية الأشهر على مستوى العالم.

يعد الفنان الفرنسي من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله، حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 150 مليون أسطوانة فيما يزيد على 40 دولة على مستوى العالم، كما يعد أحد أساطير عزف البيانو عالميا، كما أن لديه 267 ألبوما ذهبيا و70 ألبوما بلاتينيا.