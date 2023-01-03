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«الغردقة لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 03:50 مساء
«الغردقة لسينما الشباب» يحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر
المهرجان تقام دورته الأولى خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023 (خاص لـ بوابة الوسط)
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في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، يعقد مهرجان «الغردقة الدولي لسينما الشباب» ندوة وتكريمًا للواء الدكتور سمير فرج، لمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعرض مجموعة من أفلام الحرب.

يقول رئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي: «إن موعد الدورة الأولى للمهرجان يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر 1973، لذلك تواصلنا مع اللواء الدكتور سمير فرج كأحد أبطال الحرب المجيدة وأبرز الشهود على هذا العصر، ليستعرض خلال الندوة المراحل التمهيدية التي مرت بها مصر حتى حققت هذا الانتصار، وكيف أن الحرب سطرت تاريخا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث إنه ما زالت الدراسات والأبحاث تصدر عنها رغم مرور نصف القرن عليها».

وأضاف أن الندوة يعقبها تكريم للواء فرج وعرض مجموعة من الأفلام التي تم تصويرها خصيصًا عن الحرب، منها فيلم «صائد الدبابات» من إخراج خيري بشارة، وتصوير محمود عبدالسميع وإنتاج العام 1974، وهو أحد الأعمال التسجيلية الخالدة التي تناولت الحرب من خلال أحد أبطاله، وهو البطل عبدالعاطي الملقب بـ«صائد الدبابات»، فضلا عن عرض أفلام «تحية لمقاتل مصري» من إخراج صلاح التهامي، و«نهاية خط بارليف» إخراج عبدالقادر التلمساني، و«أبطال من مصر» إخراج أحمد راشد، وجميعها تناولت نصر أكتوبر العظيم من زوايا مختلفة.

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مهرجان «الغردقة الدولي لسينما الشباب» ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عددًا من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين، وتقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

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