بحضور عائلتها.. ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في «سيدتي الجميلة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت الفنانة المصرية ريم مصطفى برأس السنة واستقبلت العام الجديد 2023، على خشبة المسرح، وذلك خلال عرض مسرحية «سيدتي الجميلة» على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت ريم أن يكون وقوفها على خشبة المسرح في مصر للمرة الأولى في مشوارها، أمام عائلتها إذ حضر لمشاهدة العرض كل من والدتها وخالتها وأولادها وإخوتها، وفقا لبيان.

وخلال عرض المسرحية وبمجرد أن جاءت الساعة 12 منتصف الليل توقف العرض من أجل الاحتفال مع الجمهور بالعام الجديد، ونزلت ريم من على خشبة المسرح لتحية والدتها وخالتها وباقي عائلتها، ونشرت ريم فيديو من الاحتفال بالعام الجديد مع الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: «كل سنة وأنتم طيبين وناجحين ومحققين كل اللي تتمنوه».

وتعيد ريم مع السقا تقديم مسرحية «سيدتي الجميلة» على خشبة المسرح مجددًا بعد 53 سنة من تقديمها العام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية «كمال» التي قدمها فؤاد المهندس، فيما تجسد ريم مصطفى شخصية «صدفة» التي قدمتها شويكار.

سر السلطان

«سيدتي الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وجرى تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جميلة يريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

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وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، والعمل دراما عصرية تاريخية، أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة «سينرجي» والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.